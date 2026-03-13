Sidi Bouzid : entrée en service d’une centrale solaire de 60 MW

La Tunisie renforce sa capacité en énergies renouvelables. Le 10 mars 2026, la centrale solaire de Sidi Bouzid, d’une capacité de 60 MW, est entrée en service, avec effet rétroactif au 1er janvier. Première implantation tunisienne de Scatec ASA, le projet vise à diversifier le mix énergétique national et à soutenir la transition électrique.

Partenaires et structure de l’investissement

Scatec ASA (Norvège) : détient 51 % du projet.

Toyota Tsusho Corporation : partenaire stratégique au développement.

Contrat de vente d’électricité sur 30 ans avec la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

Le modèle repose sur un partenariat public-privé, garantissant un flux de revenus stable via l’achat de l’électricité produite.

Capacités et impact technique

Puissance installée : 60 MW

Production annuelle estimée : 120–130 GWh (environ 3 % de la consommation résidentielle annuelle de Sfax ou Tunis).

Objectif : renforcer la part des énergies renouvelables dans le mix tunisien, actuellement dominé par le gaz naturel.

Potentiel : réduction de 30 000 tonnes de CO₂ par an.

Contexte stratégique

Tunisie : ambition de porter la part des renouvelables à 30 % du mix électrique d’ici 2030.

Sidi Bouzid : zone à fort ensoleillement, optimisée pour la production solaire photovoltaïque.

Première opération de Scatec en Afrique du Nord, ouvrant la voie à de futurs investissements dans la région.

Sidi Bouzid ouvre la voie à la transition énergétique tunisienne

La centrale solaire de Sidi Bouzid marque un pas concret vers la diversification énergétique de la Tunisie. Pour les décideurs et investisseurs, elle illustre un modèle fiable : partenariat public-privé, rendement garanti via contrat long terme, et contribution significative à la transition énergétique.