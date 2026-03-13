Le potentiel économique de l’huile d’olive en Tunisie : analyse et perspectives
Le potentiel de l’huile d’olive tunisienne pour stimuler la croissance économique créer des emplois et moderniser le secteur grâce à l’innovation et à la gouvernance
La Tunisie figure parmi les leaders mondiaux de la production d’huile d’olive. Pourtant, malgré ce positionnement stratégique, le secteur reste sous-exploité. Selon l’Ordre des ingénieurs tunisiens, l’oléiculture pourrait devenir un moteur de croissance économique et un vecteur de développement régional si elle s’appuie sur l’innovation, la recherche scientifique et une gouvernance efficace.
Comment transformer une filière traditionnelle en levier économique performant et durable ?
État du secteur oléicole tunisien
Le secteur oléicole tunisien représente une part significative de l’économie agricole, mais il souffre de limites structurelles. Les chiffres essentiels :
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Superficie des oliveraies : 1,8 million d’hectares
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Production annuelle : 180 000 à 200 000 tonnes d’huile d’olive
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Exportations : 60 % de la production, principalement vers l’UE
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Contribution au PIB agricole : ~10 %
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Emplois générés : plus de 200 000 personnes, directs et indirects
L’impact régional reste limité : la production est concentrée dans le Sahel, Sfax et Kairouan, laissant de larges zones sous-exploitées.
Leviers de croissance
Innovation et technologie
Pour améliorer compétitivité et qualité, le secteur doit investir dans :
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Presses modernes et extraction à froid pour valoriser le produit
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Développement de labels qualité et certification bio pour conquérir de nouveaux marchés
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R&D sur variétés locales résistantes aux aléas climatiques
Gouvernance et organisation
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Renforcement des coopératives locales pour améliorer traçabilité et commercialisation
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Adoption de systèmes numériques pour suivre production et exportations
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Collaboration entre acteurs privés, instituts de recherche et pouvoirs publics
Développement régional et emploi
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Création de pôles oléicoles régionaux intégrant transformation, logistique et export
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Formation professionnelle ciblée pour moderniser les compétences locales
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Réduction des pertes post-récolte estimées à 20–25 % grâce à une meilleure infrastructure
Recommandations stratégiques
Pour concrétiser le potentiel du secteur, l’Ordre des ingénieurs tunisiens propose :
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Élaboration d’un plan national de modernisation, piloté par le ministère de l’Agriculture
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Partenariats public-privé pour financer innovations et transformation industrielle
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Mise en place d’un observatoire des prix et de la qualité pour sécuriser les revenus des producteurs
Le potentiel à saisir
L’huile d’olive tunisienne peut dépasser le stade de produit agricole traditionnel et devenir un moteur de croissance et d’emploi. La réussite dépend de trois facteurs :
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Innovation : technologies, labels, R&D
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Organisation : coopératives, gouvernance, numérique
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Développement régional : pôles de transformation et formation
La décision stratégique est claire : moderniser le secteur ou rester sur une production classique à faible valeur ajoutée.