Le potentiel économique de l’huile d’olive en Tunisie : analyse et perspectives

La Tunisie figure parmi les leaders mondiaux de la production d’huile d’olive. Pourtant, malgré ce positionnement stratégique, le secteur reste sous-exploité. Selon l’Ordre des ingénieurs tunisiens, l’oléiculture pourrait devenir un moteur de croissance économique et un vecteur de développement régional si elle s’appuie sur l’innovation, la recherche scientifique et une gouvernance efficace.

Comment transformer une filière traditionnelle en levier économique performant et durable ?

État du secteur oléicole tunisien

Le secteur oléicole tunisien représente une part significative de l’économie agricole, mais il souffre de limites structurelles. Les chiffres essentiels :

Superficie des oliveraies : 1,8 million d’hectares

Production annuelle : 180 000 à 200 000 tonnes d’huile d’olive

Exportations : 60 % de la production, principalement vers l’UE

Contribution au PIB agricole : ~10 %

Emplois générés : plus de 200 000 personnes, directs et indirects

L’impact régional reste limité : la production est concentrée dans le Sahel, Sfax et Kairouan, laissant de larges zones sous-exploitées.

Leviers de croissance

Innovation et technologie

Pour améliorer compétitivité et qualité, le secteur doit investir dans :

Presses modernes et extraction à froid pour valoriser le produit

Développement de labels qualité et certification bio pour conquérir de nouveaux marchés

R&D sur variétés locales résistantes aux aléas climatiques

Gouvernance et organisation

Renforcement des coopératives locales pour améliorer traçabilité et commercialisation

Adoption de systèmes numériques pour suivre production et exportations

Collaboration entre acteurs privés, instituts de recherche et pouvoirs publics

Développement régional et emploi

Création de pôles oléicoles régionaux intégrant transformation, logistique et export

Formation professionnelle ciblée pour moderniser les compétences locales

Réduction des pertes post-récolte estimées à 20–25 % grâce à une meilleure infrastructure

Recommandations stratégiques

Pour concrétiser le potentiel du secteur, l’Ordre des ingénieurs tunisiens propose :

Élaboration d’un plan national de modernisation, piloté par le ministère de l’Agriculture

Partenariats public-privé pour financer innovations et transformation industrielle

Mise en place d’un observatoire des prix et de la qualité pour sécuriser les revenus des producteurs

Le potentiel à saisir

L’huile d’olive tunisienne peut dépasser le stade de produit agricole traditionnel et devenir un moteur de croissance et d’emploi. La réussite dépend de trois facteurs :

Innovation : technologies, labels, R&D Organisation : coopératives, gouvernance, numérique Développement régional : pôles de transformation et formation