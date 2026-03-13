Tissu économique tunisien en chiffres : auto-emploi vs entreprises réelles

822 000 unités recensées. 103 000 qui emploient vraiment. Le reste ? Un problème de définition.

L’Institut National de la Statistique (INS) recense officiellement 822 000 unités de production en Tunisie. Ce chiffre circule dans tous les discours économiques comme preuve d’un dynamisme entrepreneurial. Il est trompeur.

Seules 103 000 de ces unités emploient réellement au moins une personne.

L’écart — plus de 700 000 unités — n’est pas un mystère. C’est une conséquence directe du parcours administratif tunisien, fragmenté en plusieurs étapes non connectées : publication au JORT, inscription à la recette des finances, puis immatriculation au Registre National des Entreprises (RNE). Un dossier peut s’arrêter à n’importe quelle étape sans jamais déboucher sur une activité réelle.

Anatomie du tissu économique tunisien : quatre catégories, une réalité brutale

Les micro-structures (90 % des 103 000 employeurs)

90 000 entreprises emploient moins de 10 salariés dans l’industrie, moins de 5 dans les services

emploient moins de 10 salariés dans l’industrie, moins de 5 dans les services Activités dominantes : commerce de proximité, artisanat, petits services

Capacité de croissance : quasi nulle sans accompagnement structuré

Les PME formelles

Environ 12 600 petites et moyennes entreprises constituent le cœur du tissu formel

constituent le cœur du tissu formel Ce segment est le principal levier de montée en gamme — mais il reste sous-capitalisé et peu accompagné

Les grandes entreprises — 890 acteurs pour la moitié du pays

La Tunisie compte 890 grandes entreprises (plus de 200 salariés). Un chiffre infime, une influence démesurée :

Elles emploient plus de 500 000 personnes , soit environ 50 % de la main-d’œuvre du secteur privé formel

, soit environ Elles génèrent 60 % de la valeur ajoutée nationale

Le secteur privé dans son ensemble contribue à 53 % du budget de l’État

En face, les entreprises publiques représentent 22 % du déficit budgétaire

Le schéma est structurellement déséquilibré : un secteur privé performant qui finance l’État, pendant qu’une partie du secteur public absorbe ces ressources via ses déficits.

87 % des « entreprises » tunisiennes sont en réalité des auto-emplois

C’est le chiffre central du rapport IACE : 87 % des unités recensées sont des structures d’auto-emploi — des individus installés à leur propre compte, sans salariés.

Ce n’est pas un problème en soi. Un auto-entrepreneur qui crée son emploi ne pèse pas sur le marché du travail. Mais la question posée par Ghazouani est plus exigeante : qu’a-t-on mis en place pour que ces 700 000 structures grandissent ?

La réponse, à ce jour, est peu satisfaisante. Les politiques publiques — qu’il s’agisse de la loi sur les start-ups, des sociétés communautaires, de l’économie sociale et solidaire ou du guichet unique — sont principalement calibrées pour les structures qui emploient déjà. Elles atteignent rarement la base invisible de l’économie.

Pourquoi les entreprises tunisiennes refusent de grandir

Le rapport IACE et les enquêtes auprès des chefs d’entreprise convergent vers un constat inattendu : la pression fiscale n’est pas le principal frein à la croissance. Elle arrive en 7ème ou 8ème position dans les préoccupations déclarées.

Le vrai blocage, classé en tête de liste : la bureaucratie et la complexité administrative.

Les délais, les procédures superposées, l’incertitude réglementaire — c’est ce qui décourage le passage d’une structure informelle à une entreprise formelle et employeuse. C’est ce qui maintient des dizaines de milliers de commerçants dans une taille minimale, non par manque d’ambition, mais par calcul rationnel face aux contraintes du système.

Ce que le rapport IACE change dans le débat

Ce rapport est présenté comme le premier du genre en Tunisie à documenter systématiquement la structure du tissu productif national à partir de données croisées (INS, DGI, CNSS). Il identifie trois axes :

Le climat des affaires — avec des données comparatives internationales issues des enquêtes de la Banque mondiale (remplaçant le Doing Business)

— avec des données comparatives internationales issues des enquêtes de la Banque mondiale (remplaçant le Doing Business) La réalité des entreprises — structure, taille, emploi, valeur ajoutée

— structure, taille, emploi, valeur ajoutée Focus sur l’industrie — état des lieux et recommandations sectorielles

Les conclusions implicites s’adressent aux décideurs publics : sans données fiables et définitions harmonisées, toute politique de soutien aux entreprises reste approximative.

Arrêter de compter les matricules, commencer à compter les emplois

La Tunisie ne souffre pas d’un manque d’unités enregistrées. Elle souffre d’un déficit de croissance des structures existantes.

Trois priorités ressortent de l’analyse :

Harmoniser la définition légale et statistique de « l’entreprise » pour construire des politiques sur des données réelles Cibler les 700 000 auto-entrepreneurs avec des dispositifs de montée en gamme, pas seulement les entreprises déjà formelles Simplifier radicalement le parcours administratif — le premier obstacle déclaré par les chefs d’entreprise, avant même la fiscalité

Les 890 grandes entreprises ne peuvent pas indéfiniment porter seules le budget de l’État, l’emploi formel et la valeur ajoutée nationale. La question n’est pas d’en créer 890 de plus du jour au lendemain — c’est de permettre à celles qui existent déjà dans l’informel de changer d’échelle, sans que le système les en décourage.