Facturation électronique en Tunisie : ce qui change réellement le 30 mars 2026

La Tunisie est en train d’opérer une transformation fiscale profonde. Ce n’est pas une simple mise à jour : la facturation électronique devient un élément central du dispositif de conformité fiscale, avec des obligations précises à court terme. L’enjeu n’est pas seulement technique : c’est une refonte de la manière dont les entreprises génèrent, transmettent et conservent leurs factures.

Calendrier et qui est réellement concerné

La Loi de finances 2026 étend le champ de la facturation électronique à un plus grand nombre d’opérations, notamment celles du secteur des services, en vertu de l’article 53. La réforme est déjà en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2026 pour certains acteurs, avec des phases d’adoption successives.

30 mars 2026 — date clé :

Le Ministère des Finances lance un portail dédié pour faciliter l’adhésion des prestataires de services au système national de facturation électronique. Ce portail n’est pas un gadget : il centralise les mécanismes d’intégration et d’émission des factures électroniques.

Objectif officiel :

Faciliter l’intégration des prestataires de services (y compris professions libérales) dans le système de facturation électronique.

Réduire le coût et la complexité par rapport à la facturation papier (selon le ministère).

Comment ça marche concrètement

La facturation électronique tunisienne repose sur une plateforme centralisée (souvent appelée El Fatoora, gérée par Tunisie TradeNet – TTN) où les factures doivent être transmises dans un format structuré conforme aux spécifications officielles (XML).

Points techniques standards :

Format de facture normalisé requis.

Signature électronique certifiée (p.ex. via TunTrust/ANCE) pour chaque facture.

Transmission sécurisée vers la plateforme via API ou protocoles validés.

Archivage numérique conforme aux exigences fiscales (généralement plusieurs années).

Ce système remplace progressivement la facturation papier traditionnelle pour les opérations couvertes par l’obligation légale.

Réalité pour les PME et TPE

Les grandes entreprises et certains secteurs étaient déjà bien avancés vers l’e‑facturation avant 2026. Pour les PME et indépendants, les défis restent concrets :

Intégration logicielle : Il faut un logiciel de facturation capable de produire des factures au format requis. Certaines solutions locales se multiplient, mais il faut valider la conformité.

Compétences internes : Comptables et équipes doivent comprendre comment générer et transmettre ces factures, gérer les rejets et les flux d’erreurs.

Accessibilité et infrastructure : Connexion internet fiable, sécurité des clés de signature électronique, etc.

Sanctions et risques

La réforme n’est pas purement incitative : la législation tunisienne prévoit des sanctions en cas de non‑conformité à l’obligation d’émission électronique pour les entreprises dans le périmètre légal.

Voici les faits établis par les textes et notes officielles :

Le non‑respect des formats ou la production hors plateforme peut entraîner des amendes administratives .

L’administration disposera d’un niveau de traçabilité qui, même si elle n’est pas “temps réel” au sens technique strict, raccourcit considérablement les délais de contrôle.

Des débats parlementaires ont eu lieu sur d’éventuels reports ou adaptations du calendrier pour certains secteurs, mais la tendance est à la mise en œuvre progressive plutôt qu’à l’abandon.

Check‑list pragmatique avant le 30 mars

Ne laisse rien au hasard. Voici ce que tu dois vérifier avant la date de lancement du portail :

Logiciel de facturation compatible avec les formats requis (idéalement avec support API vers TTN).

Certificat de signature électronique valide (TunTrust ou équivalent reconnu).

Tests de connexion avec la plateforme (sandbox ou environnement de pré‑production si disponible).

Processus interne documenté : saisie, émission, stockage, gestion des rejets.

Formation de l’équipe facturation/compta sur les workflow e‑facture.

Indispensable, mais gérable

La facturation électronique n’est plus une option, elle devient une norme fiscale incontournable en Tunisie. Ce changement est puissant parce qu’il redéfinit la relation entre les entreprises et l’administration fiscale. Il n’est pas insurmontable, mais il exige de s’y prendre tôt, de comprendre les textes, et de s’équiper avec des solutions conformes.

Le 30 mars 2026 n’est pas une fin en soi, mais un tournant concret vers une comptabilité numérique plus rigoureuse et plus transparente.