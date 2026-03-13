Tunisie : 11 entreprises publiques perdent plus d’1 milliard de dinars

Le dernier rapport de la Cour des comptes de Tunisie met en évidence l’ampleur des pertes enregistrées dans une partie du secteur public.

Les travaux d’audit montrent que 11 institutions et entreprises publiques ont cumulé environ 1,07 milliard de dinars de pertes.

Quelques chiffres pour situer l’ordre de grandeur :

1,07 milliard de dinars

soit 1 070 millions de dinars

environ 369 millions de dollars

Les contrôles portent sur une série d’organismes publics opérant dans des secteurs clés comme le transport, les ports, l’énergie et les services financiers.

Les deux entreprises avec les pertes les plus élevées

Parmi les structures analysées, deux concentrent une part importante du total.

Tunisair

La compagnie aérienne nationale figure parmi les entreprises publiques les plus déficitaires.

Chiffres principaux :

plus de 316 millions de dinars de pertes

Ce montant représente l’un des déficits les plus élevés relevés dans le rapport.

Office de la marine marchande et des ports (OMMP)

L’organisme chargé de la gestion des ports commerciaux tunisiens fait également partie des structures ayant enregistré des pertes importantes.

Chiffre estimé :

près de 291 millions de dinars de pertes

Ces deux entités représentent à elles seules plus de la moitié du total des pertes identifiées.

Liste des 11 institutions et entreprises publiques concernées

Selon les audits de la Cour des comptes de Tunisie, les pertes recensées concernent un ensemble d’entreprises opérant dans plusieurs secteurs stratégiques.

Les structures identifiées comprennent notamment :

Tunisair Office de la marine marchande et des ports (OMMP) Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) Groupe chimique tunisien (GCT) Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) Office des céréales Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) Société tunisienne de navigation (CTN) Office national de l’assainissement (ONAS)

Ces institutions représentent différents secteurs essentiels de l’économie publique tunisienne : transport, énergie, industrie, infrastructures et financement.

Principales observations issues des audits

Les contrôles menés par la Cour des comptes de Tunisie ont identifié plusieurs éléments récurrents dans la gestion de ces structures.

Parmi les constats signalés :

versement de salaires et primes sans base réglementaire

indemnités irrégulières

mécanismes de contrôle interne insuffisants

suivi financier limité

Ces pratiques ont contribué à l’augmentation des déséquilibres financiers observés dans certaines entreprises publiques.

Lecture rapide des chiffres

Points clés du rapport :

11 institutions publiques auditées

1,07 milliard de dinars de pertes cumulées

316 millions de dinars de pertes pour Tunisair

291 millions de dinars pour l’Office de la marine marchande et des ports

Ces données proviennent du rapport annuel remis aux autorités tunisiennes par la Cour des comptes de Tunisie.

Bilan financier des entreprises publiques

Les audits publiés par la Cour des comptes de Tunisie donnent une photographie chiffrée d’une partie du secteur public tunisien.

Les contrôles réalisés montrent que :

11 institutions publiques

ont cumulé plus de 1,07 milliard de dinars de pertes

Ces données offrent un repère précis pour mesurer la situation financière de plusieurs opérateurs publics clés.