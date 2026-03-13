Tunisie : 11 entreprises publiques perdent plus d’1 milliard de dinars

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Le dernier rapport de la Cour des comptes de Tunisie met en évidence l’ampleur des pertes enregistrées dans une partie du secteur public.
Les travaux d’audit montrent que 11 institutions et entreprises publiques ont cumulé environ 1,07 milliard de dinars de pertes.
Quelques chiffres pour situer l’ordre de grandeur :
1,07 milliard de dinars
soit 1 070 millions de dinars
environ 369 millions de dollars
Les contrôles portent sur une série d’organismes publics opérant dans des secteurs clés comme le transport, les ports, l’énergie et les services financiers.
Parmi les structures analysées, deux concentrent une part importante du total.
La compagnie aérienne nationale figure parmi les entreprises publiques les plus déficitaires.
Chiffres principaux :
plus de 316 millions de dinars de pertes
Ce montant représente l’un des déficits les plus élevés relevés dans le rapport.
L’organisme chargé de la gestion des ports commerciaux tunisiens fait également partie des structures ayant enregistré des pertes importantes.
Chiffre estimé :
près de 291 millions de dinars de pertes
Ces deux entités représentent à elles seules plus de la moitié du total des pertes identifiées.
Selon les audits de la Cour des comptes de Tunisie, les pertes recensées concernent un ensemble d’entreprises opérant dans plusieurs secteurs stratégiques.
Les structures identifiées comprennent notamment :
Tunisair
Office de la marine marchande et des ports (OMMP)
Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG)
Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT)
Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG)
Groupe chimique tunisien (GCT)
Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA)
Office des céréales
Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME)
Société tunisienne de navigation (CTN)
Office national de l’assainissement (ONAS)
Ces institutions représentent différents secteurs essentiels de l’économie publique tunisienne : transport, énergie, industrie, infrastructures et financement.
Les contrôles menés par la Cour des comptes de Tunisie ont identifié plusieurs éléments récurrents dans la gestion de ces structures.
Parmi les constats signalés :
versement de salaires et primes sans base réglementaire
indemnités irrégulières
mécanismes de contrôle interne insuffisants
suivi financier limité
Ces pratiques ont contribué à l’augmentation des déséquilibres financiers observés dans certaines entreprises publiques.
Points clés du rapport :
11 institutions publiques auditées
1,07 milliard de dinars de pertes cumulées
316 millions de dinars de pertes pour Tunisair
291 millions de dinars pour l’Office de la marine marchande et des ports
Ces données proviennent du rapport annuel remis aux autorités tunisiennes par la Cour des comptes de Tunisie.
Les audits publiés par la Cour des comptes de Tunisie donnent une photographie chiffrée d’une partie du secteur public tunisien.
Les contrôles réalisés montrent que :
11 institutions publiques
ont cumulé plus de 1,07 milliard de dinars de pertes
Ces données offrent un repère précis pour mesurer la situation financière de plusieurs opérateurs publics clés.
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