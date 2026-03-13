Visa Schengen : une proposition de loi pour rembourser 50 % des frais en cas de refus

Demander un visa Schengen en Tunisie coûte cher. Et lorsqu’un dossier est refusé, l’argent versé aux centres de dépôt est perdu.

Face à cette situation, le député Marouane Ziane, membre du Conseil national des régions et des districts, propose une initiative législative visant à rembourser 50 % des frais de service payés par les citoyens tunisiens lorsque leur demande de visa est refusée.

L’objectif est clair : réduire les pertes financières pour les demandeurs et renforcer la transparence dans le système des visas.

Refus de visa : un coût réel pour les demandeurs tunisiens

Chaque année, les Tunisiens déposent des dizaines de milliers de demandes de visa vers l’Europe, en particulier vers l’Espace Schengen.

Quelques données clés :

Plus de 150 000 demandes de visa Schengen déposées par des Tunisiens par an

Taux de refus : environ 20 % selon les statistiques européennes

Des milliers de demandeurs perdent leurs frais de service après un refus

Le coût d’une demande comprend généralement :

90 € de frais consulaires pour un visa court séjour Schengen

20 € à 40 € de frais de service facturés par les centres de dépôt

Total moyen :

110 € à 130 €

soit environ 370 à 440 dinars tunisiens

En cas de refus, aucun remboursement n’est actuellement prévu pour les frais de service.

Les centres de visa au centre du débat

Dans plusieurs pays, les ambassades délèguent la gestion administrative des dossiers à des prestataires privés.

En Tunisie, les plus connus sont :

TLScontact

VFS Global

Leur rôle :

prise de rendez-vous

collecte des dossiers

enregistrement des données biométriques

transmission des demandes aux consulats

Ces centres facturent des frais de service obligatoires, indépendants de la décision finale sur le visa.

Ce que propose la nouvelle initiative législative

La proposition portée par Marouane Ziane repose sur trois axes.

1. Remboursement partiel en cas de refus

La mesure principale prévoit :

remboursement de 50 % des frais de service

uniquement lorsque la demande de visa est refusée

Important :

les frais consulaires payés aux ambassades ne sont pas concernés

seuls les frais facturés par les centres de dépôt seraient partiellement remboursés.

2. Clarification des frais payés par les demandeurs

Le projet prévoit aussi d’imposer une transparence totale sur les coûts.

Les demandeurs devront clairement distinguer :

les frais consulaires fixés par les ambassades

les frais de service appliqués par les centres intermédiaires

Cette séparation vise à éviter les confusions sur la nature des montants payés.

3. Encadrement plus strict des centres de dépôt de visa

L’initiative prévoit également :

un renforcement du contrôle des prestataires

un encadrement plus strict des services facturés

des obligations de transparence pour les opérateurs

L’objectif est de mieux protéger les citoyens face à certaines pratiques jugées déséquilibrées.

Une question économique et sociale

Le sujet dépasse la simple procédure administrative.

Avec :

plus de 150 000 demandes par an

environ 20 % de refus

on peut estimer que plus de 30 000 demandeurs tunisiens essuient un refus chaque année.

Si l’on considère des frais de service moyens de 30 €, cela représente :

près de 900 000 € perdus chaque année par les demandeurs

soit environ 3 millions de dinars tunisiens

Un remboursement partiel pourrait donc réduire une partie de ces pertes financières.

Un débat juridique encore ouvert

L’application de cette mesure soulève plusieurs questions :

comment l’imposer à des prestataires liés contractuellement aux ambassades étrangères

quel mécanisme de remboursement et de contrôle mettre en place

comment coordonner la mesure avec les règles consulaires de l’Espace Schengen

La faisabilité dépendra donc des discussions entre les autorités tunisiennes, les centres de visa et les représentations diplomatiques européennes.

Vers plus d’équité dans les demandes de visa ?

La proposition portée par Marouane Ziane met en lumière un problème largement partagé : le coût élevé des demandes de visa pour les Tunisiens.

Si elle est adoptée, la mesure pourrait :

réduire les pertes financières pour les demandeurs

imposer plus de transparence aux centres de visa

rééquilibrer la relation entre prestataires et citoyens.

Reste maintenant l’étape décisive : le débat parlementaire et la faisabilité juridique du dispositif.