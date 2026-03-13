BAD : 6,5 millions d’euros pour financer les start-up tech en Afrique francophone

L’accès au capital reste l’un des principaux freins à la croissance des start-up africaines. Malgré un dynamisme entrepreneurial réel, les jeunes entreprises technologiques d’Afrique francophone peinent encore à attirer des investisseurs institutionnels.

Dans ce contexte, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) vient d’annoncer un investissement ciblé dans Saviu II, un fonds de capital-risque dédié aux start-up d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale francophone.

Montant engagé : 6,5 millions d’euros.

Objectif : renforcer l’écosystème technologique régional et combler le déficit de financement des entreprises en phase de démarrage.

Un investissement structuré pour soutenir les start-up africaines

La décision a été validée par le Conseil d’administration de la BAD à Abidjan.

L’investissement se décompose en deux volets :

4,5 millions d’euros

Participation directe en capital dans le fonds Saviu II

2 millions d’euros

Mécanisme de couverture de première perte

Ce mécanisme vise à réduire le risque pour les investisseurs privés, un levier souvent utilisé pour accélérer la mobilisation de capitaux dans les marchés émergents.

Cette garantie est mise en place pour le compte de la Commission européenne dans le cadre du programme Boost Africa.

Saviu II : un fonds ciblé sur les start-up technologiques africaines

Le fonds Saviu II vise les start-up en phase d’amorçage et de pré-série A, un stade critique où les financements restent rares sur le continent.

Secteurs prioritaires :

Technologies numériques

Plateformes fintech

solutions SaaS

technologies à fort impact économique

Zones géographiques ciblées :

Afrique de l’Ouest francophone

Afrique centrale francophone

Les investissements devraient concerner plusieurs dizaines de start-up dans les prochaines années.

Pourquoi la BAD mise sur le capital-risque africain

L’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de la Banque africaine de développement visant à structurer l’écosystème du capital-risque africain.

Quelques données clés :

En 2023 , les start-up africaines ont levé environ 3,5 milliards de dollars selon Partech Africa .

L’Afrique francophone représente moins de 10 % de ces financements.

Les tours de table en phase d’amorçage restent les plus difficiles à sécuriser.

Résultat : un nombre élevé de projets prometteurs échouent avant d’atteindre une phase de croissance.

Le fonds Saviu II vise précisément à combler cette faille du marché.

Boost Africa : un programme Europe-Afrique pour soutenir l’innovation

Le financement s’inscrit dans le cadre de Boost Africa, une initiative conjointe soutenue par :

la Commission européenne

la Banque africaine de développement

plusieurs institutions financières internationales

Objectif :

renforcer l’écosystème de capital-risque africain

soutenir les fonds spécialisés dans les start-up

faciliter l’accès au financement pour les jeunes entreprises innovantes

Le mécanisme de première perte utilisé dans cette opération permet de sécuriser les investisseurs privés, ce qui augmente l’effet de levier financier du fonds.

Ce que cela signifie pour l’écosystème technologique africain

L’investissement de la BAD reste modeste en valeur absolue, mais il envoie un signal important au marché.

Effets attendus :

augmentation des financements disponibles pour les start-up africaines

montée en puissance des fonds de capital-risque régionaux

meilleure structuration de l’écosystème technologique francophone

À moyen terme, ce type d’intervention publique peut débloquer des capitaux privés plus importants.

Et la Tunisie dans tout ça ?

Même si Saviu II cible principalement l’Afrique subsaharienne francophone, ce type d’initiative a des implications indirectes pour les start-up tunisiennes :

intensification des connexions entre écosystèmes africains

multiplication des fonds régionaux

opportunités de partenariats et d’expansion sur les marchés africains

Pour les entrepreneurs tunisiens tournés vers l’Afrique, ces fonds deviennent des partenaires potentiels de croissance.



