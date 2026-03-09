Tunisie : un nouveau dispositif pour régler les dettes fiscales en 2026

L’État tunisien ouvre une nouvelle fenêtre de régularisation fiscale.

Objectif clair : récupérer des recettes tout en permettant aux contribuables de régulariser leur situation à moindre coût.

L’article 69 de la loi de finances 2026 introduit un mécanisme simplifié pour régler certaines dettes fiscales, réduire les amendes administratives et corriger des déclarations fiscales non déposées.

La mesure vise les entreprises, les professionnels et certains contribuables individuels. Elle repose sur un principe simple : payer le principal et bénéficier d’une réduction massive des pénalités.

Qui peut bénéficier du dispositif fiscal 2026 en Tunisie ?

Le mécanisme concerne les contribuables ayant des dettes fiscales enregistrées avant certaines dates clés.

Sont visés :

les impôts dus à l’État

les taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et professionnelles (TCL)

les taxes sur les hôtels

les taxes de licences

Conditions principales :

dettes inscrites dans les comptes des percepteurs avant le 1er janvier 2026

ou dettes issues de contrôles fiscaux notifiées avant le 20 juin 2026

Autre point important :

les dettes faisant l’objet de litiges judiciaires sur l’assiette de l’impôt peuvent également entrer dans le dispositif si elles sont officiellement enregistrées avant cette date.

Exception :

les dettes déjà couvertes par un ancien calendrier de paiement fiscal ne sont pas éligibles.

Réduction des pénalités fiscales : ce que les contribuables peuvent obtenir

Le cœur du dispositif repose sur une réduction massive des pénalités.

Deux cas principaux.

1. Dettes fiscales classiques

Les contribuables peuvent obtenir :

100 % d’annulation des amendes de contrôle

100 % d’annulation des pénalités de retard de recouvrement

100 % d’annulation des frais de suivi

À condition de :

payer la totalité du principal avant le 30 juin 2026

ou

souscrire un calendrier de paiement sur 5 ans maximum

avec première tranche payée au moment de l’adhésion

2. Amendes administratives fiscales

Les pénalités administratives peuvent aussi être réduites.

Le mécanisme prévoit :

remise de 50 % des amendes

annulation totale des frais de suivi

Conditions :

payer les 50 % restants avant le 30 juin 2026

ou établir un plan de paiement sur 5 ans maximum

Ces pénalités concernent notamment celles prévues par :

article 32

articles 83 à 85 du Code des droits et procédures fiscaux

Cas spécifique :

Les amendes liées à l’omission de déclaration de revenus exonérés ou soumis à retenue à la source peuvent également bénéficier de la réduction si elles sont enregistrées avant le 20 juin 2026.

Régularisation des déclarations fiscales oubliées ou incorrectes

Le dispositif ne se limite pas aux dettes.

Il couvre aussi les déclarations fiscales non déposées ou erronées.

Sont concernés :

les déclarations fiscales arrivées à échéance avant le 31 octobre 2025

les contrats ou écritures soumis à enregistrement

les déclarations nécessitant une correction

Avantage accordé :

annulation totale des amendes fiscales

Condition essentielle :

déposer la déclaration avant fin septembre 2026

payer 100 % du principal au moment du dépôt

Calendrier de paiement fiscal : fonctionnement et risques

Pour les contribuables qui choisissent l’étalement du paiement :

Durée maximale :

5 ans

Effets immédiats :

suspension des procédures de recouvrement

arrêt des actions de poursuite (saisies, mesures coercitives)

Mais il existe des contraintes strictes.

Pénalité en cas de retard

Toute échéance non respectée entraîne :

1,25 % de pénalité par mois de retard

Perte du bénéfice fiscal

Si une tranche reste impayée pendant :

120 jours

alors :

les pénalités initialement supprimées sont réactivées

la dette fiscale redevient exigible dans son montant initial

Annulation automatique de certaines pénalités

La note explicative du ministère des Finances prévoit aussi un mécanisme automatique.

Les services fiscaux annuleront directement :

100 % des pénalités de retard

100 % des frais de suivi

si le principal de la dette est payé avant le 30 juin 2026.

Autre cas :

si 50 % d’une amende administrative est payé entre le 1er janvier et le 30 juin 2026,

alors les 50 % restants sont automatiquement annulés.

Lecture économique : pourquoi l’État met en place ce dispositif

Ce type de mesure poursuit généralement deux objectifs budgétaires.

Accélérer le recouvrement fiscal

Les pénalités peuvent parfois dépasser le principal, ce qui bloque les paiements.

La remise partielle permet de récupérer rapidement la base de l’impôt.

Assainir les comptes fiscaux

Les dettes anciennes pèsent sur les statistiques de recouvrement.

Les programmes de régularisation permettent de nettoyer les portefeuilles fiscaux.

Dans plusieurs pays, ces dispositifs génèrent des recettes rapides à court terme.

Ce que les contribuables doivent retenir

Trois dates structurent le dispositif.

30 juin 2026

paiement total pour bénéficier des remises

ou adhésion au calendrier de paiement

20 juin 2026

date limite d’enregistrement de certaines dettes ou amendes

30 septembre 2026

date limite pour déposer les déclarations fiscales correctives

Bilan pratique du dispositif fiscal 2026

La Tunisie propose en 2026 une fenêtre de régularisation fiscale structurée.

Le principe est simple :

payer le principal de l’impôt

obtenir une forte réduction des pénalités

Pour les entreprises et les professionnels ayant accumulé des retards fiscaux, la mesure peut réduire significativement la facture finale — à condition de respecter les échéances.