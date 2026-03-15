Le Revenu National Brut des pays arabes et la position de la Tunisie

Le Revenu National Brut (RNB) mesure la richesse réelle perçue par les résidents d’un pays, incluant les revenus nets reçus de l’étranger. Pour 2024, le classement des pays arabes selon le RNB révèle des écarts considérables et illustre la position de la Tunisie dans la région.

Top 3 arabe : des géants économiques

Arabie Saoudite : 1 245,9 milliards $

Émirats Arabes Unis : 568,3 milliards $

Égypte : 371,5 milliards $

Ces chiffres montrent l’ampleur des économies du Golfe et de l’Égypte, qui concentrent une part majeure de la richesse régionale.

Tunisie : 12ème place, trajectoire stable

RNB 2024 : 50,3 milliards $

Évolution 2023-2024 : +3,5 milliards $ (46,8 → 50,3)

Facteurs clés : Transferts des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) soutenus Reprise partielle des revenus d’investissements internationaux

Projection 2025 : croissance modérée attendue, portée par tourisme et exportations manufacturières

Comparaison régionale : le Maghreb

Algérie : 264,2 milliards $

Maroc : 158,2 milliards $

Libye : 52,2 milliards $

Mauritanie : 10,8 milliards $

La Tunisie se situe juste après la Libye, ce qui reflète une économie moyenne du Maghreb, mais avec un potentiel de croissance lié à ses exportations et à ses revenus extérieurs.

RNB vs PIB : comprendre la différence

Indicateur Valeur 2024 Définition simplifiée PIB ~53,4 milliards $ Richesse produite sur le territoire tunisien (locaux et étrangers) RNB 50,3 milliards $ Richesse perçue par les résidents tunisiens, y compris de l’étranger

Insight : Le RNB inférieur au PIB indique que la Tunisie verse plus de revenus à l’étranger qu’elle n’en reçoit. Les transferts des Tunisiens à l’étranger compensent partiellement ce déficit.

Position intermédiaire de la Tunisie et leviers de croissance

La Tunisie reste dans une zone intermédiaire du classement arabe, avec un RNB comparable à la Libye mais largement inférieur aux leaders du Golfe et à l’Égypte.

La croissance nominale du RNB montre une résilience économique malgré les chocs récents.

Les secteurs porteurs pour consolider cette position : tourisme, exportations manufacturières, investissements à l’étranger et maintien des TRE.

Tunisie dans la moyenne arabe et enjeux pour sa croissanc

Le classement 2024 du RNB arabe place la Tunisie dans la moyenne régionale. La trajectoire reste stable mais la compétition régionale impose des stratégies ciblées pour accroître la richesse nationale réelle. Pour les investisseurs et décideurs, l’optimisation des flux financiers et le soutien aux secteurs exportateurs sont des leviers essentiels.