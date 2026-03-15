Budget de la Dignité Tunisie 2026 : un fossé colossal entre revenus et besoins réels

En 2026, le SMIG tunisien couvre à peine une fraction des besoins essentiels d’une famille. Les chiffres sont clairs : pour vivre décemment, une famille de 4 personnes a besoin de 3 000 à 3 500 DT par mois, tandis que le salaire minimum ne dépasse pas 528 DT. Ce déséquilibre structurel expose les ménages à l’endettement et freine la consommation intérieure.

Coût réel de la vie vs revenus légaux

Vie décente (besoins de base) : 3 000–3 500 DT

Logement, alimentation, santé, éducation. Aucun surplus.

Niveau de vie confortable : 4 000–4 500 DT

Classe moyenne : loisirs, services de meilleure qualité, confort minimal.

Catégorie de revenu Montant (DT) Écart avec budget de base SMIG (Salaire Minimum) 528 -82 % Moyenne Secteur Privé 665 -78 % Moyenne Fonction Publique 1 910 -36 % Le SMIG couvre 1/5 seulement des besoins essentiels. Les familles du secteur privé restent très exposées. Seule la fonction publique réduit partiellement l’écart, mais sans assurer un niveau de vie stable.

Pression inflationniste et urbanisation

Inflation officielle : ≈ 5 % en 2026 (INS)

Stagnation du SMIG : augmentation de janvier 2025 insuffisante pour compenser l’inflation.

Coût de la vie en ville : jusqu’à 4 500 DT par mois dans les grandes agglomérations.

Sources fiables et crédibilité

IACE : analyse des écarts structurels entre revenus et besoins.

Institut Anker : estimation externe crédible du coût de la vie réel.

Données officielles : SMIG ≈ 528 DT, moyenne nationale ≈ 900–950 DT, inflation ≈ 5 %.

Implications et enjeux

Pouvoir d’achat fragilisé : le SMIG et les salaires moyens ne suffisent plus à couvrir les besoins essentiels.

Consommation intérieure limitée : frein à la croissance économique et à l’investissement.

Pression sociale : risques d’instabilité et de tension sur le marché du travail.

Famille tunisienne : six fois le SMIG pour vivre décemment

Le décalage entre revenus et besoins réels en Tunisie est structurel et massif. Une famille de 4 personnes a besoin de 6 fois le SMIG pour couvrir ses dépenses de base en 2026. Les données sont claires : la politique salariale actuelle ne protège pas le pouvoir d’achat.