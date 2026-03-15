Costa Toscana 2026 : La Tunisie  intègre la nouvelle route méditerranéenne

Le navire Costa Toscana fera escale en Tunisie dans le cadre de son itinéraire méditerranéen 2026. Cette escale représente une opportunité stratégique pour le tourisme tunisien et le développement économique local.

Escales et calendrier tunisien

Début des croisières : mai 2026

Ports tunisiens : Tunis, La Goulette

Durée moyenne de l’escale : 1 à 2 jours

Capacité passagers : 6 500

Le repositionnement du navire dans la Méditerranée occidentale après rénovation garantit confort et services modernes pour les croisiéristes.

Impact économique et opportunités

Dynamisation portuaire : Les ports de Tunis et La Goulette bénéficient d’un flux régulier de passagers.

Les ports de Tunis et La Goulette bénéficient d’un flux régulier de passagers. Tourisme : Attraction de croisiéristes européens à haut pouvoir d’achat.

Attraction de croisiéristes européens à haut pouvoir d’achat. Emploi : Création d’emplois dans le tourisme, l’hôtellerie et la logistique portuaire.

Création d’emplois dans le tourisme, l’hôtellerie et la logistique portuaire. Investissements : Visibilité accrue pour les acteurs économiques locaux et les investisseurs étrangers.

Chiffres clés

6 500 passagers : capacité maximale du Costa Toscana

2 escales tunisiennes prévues par itinéraire

1-2 jours : durée moyenne des escales en Tunisie

L’escale tunisienne au cœur de la stratégie méditerranéenne

L’escale tunisienne positionne la Tunisie comme un acteur attractif du marché des croisières en Méditerranée. Elle offre un pont entre le tourisme européen et les infrastructures locales, favorisant l’investissement et la croissance économique.

Costa Toscana 2026 mise sur la Tunisie

Le Costa Toscana en 2026 met la Tunisie au centre de son itinéraire méditerranéen. Pour les acteurs touristiques et portuaires tunisiens, il s’agit d’une occasion concrète d’accroître la visibilité, de générer des revenus et de renforcer l’économie locale.