Le mix énergétique des 10 plus grandes économies mondiales : 10 stratégies radicalement différentes

Les dix premières économies de la planète ne suivent pas une seule transition énergétique.

Elles en suivent dix.

Et les chiffres sont révélateurs.

Le pétrole domine encore les économies avancées

Le pétrole reste la première source d’énergie dans 6 des 10 plus grandes économies mondiales.

Parmi elles :

États-Unis

Allemagne

Japon

Royaume-Uni

Italie

Le cas le plus marquant est celui de l’Italie.

Près de 46 % de son énergie provient du pétrole, ce qui en fait l’économie la plus dépendante du groupe.

Malgré les objectifs climatiques, le pétrole reste quasi irremplaçable dans les transports mondiaux.

Le charbon reste le pilier des géants asiatiques

Deux économies dominent largement la consommation mondiale de charbon :

Chine : 58 % de son mix énergétique

Inde : 59 %

Ces deux pays représentent près de 2,8 milliards d’habitants et une part massive de l’industrie mondiale.

Ils investissent fortement dans le renouvelable et le nucléaire.

Mais pour l’instant, leur croissance industrielle repose toujours sur le charbon.

La France : le modèle nucléaire unique

Au sein du G10, un pays suit une trajectoire totalement différente.

La France tire 46 % de son mix énergétique du nucléaire.

C’est la part la plus élevée du groupe.

Résultat : le pays dispose déjà d’une production d’électricité largement décarbonée à grande échelle.

Pendant que d’autres débattent encore de leur transition.

Le Canada et la Russie : deux stratégies opposées

Le Canada s’appuie fortement sur l’hydroélectricité, qui représente plus de 10 % de son approvisionnement énergétique, avec un mix équilibré pétrole et gaz.

La Russie suit la trajectoire inverse.

Les énergies renouvelables n’y représentent qu’environ 0,2 % du mix énergétique.

Plus de 50 % de son énergie repose sur le gaz naturel, soutenu par des réserves fossiles parmi les plus importantes au monde.

Ce que ces chiffres montrent réellement

Ces données racontent une réalité simple.

Il n’existe pas une transition énergétique mondiale.

Il existe plusieurs transitions énergétiques.

Chaque grande économie suit une trajectoire différente, déterminée par :

ses ressources naturelles

son histoire industrielle

ses choix politiques

La décarbonation mondiale ne viendra pas d’un modèle unique.

Elle sera le résultat de trajectoires nationales différentes convergeant progressivement vers un même objectif.