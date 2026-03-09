Passages Schengen : le contrôle des frontières passe au digital en avril 2026

À partir du 10 avril 2026, l’Union européenne mettra pleinement en place le Système entrée-sortie (EES) dans tous les points de passage extérieurs de l’espace Schengen. Ce système remplace progressivement les tampons de passeport pour les voyageurs non-européens.

Objectif : améliorer la sécurité aux frontières, automatiser le suivi des séjours et réduire les fraudes. Pour les voyageurs et les professionnels du transport, c’est un changement majeur dans la gestion des flux transfrontaliers.

Fonctionnement du Système entrée-sortie

Entrée en vigueur progressive : lancement initial le 12 octobre 2025 , avec déploiement dans 29 pays (UE + Norvège, Suisse, Liechtenstein, Islande).

Collecte de données : pour chaque passage, le système enregistre : Informations du passeport Photo faciale Empreintes digitales

Automatisation : calcul automatique de la durée de séjour (max 90 jours sur 180 ).

Remplacement des tampons : plus de cachets manuels pour les ressortissants de pays tiers.

Impact sur les voyageurs hors UE

Les voyageurs non-européens seront scannés électroniquement à l’entrée et à la sortie.

Les contrôles manuels disparaissent progressivement, sauf exceptions locales (ex : Chypre conserve temporairement les tampons).

Les citoyens de l’UE et les résidents Schengen ne sont pas concernés par la collecte biométrique systématique.

Exemple concret : un Tunisien arrivant à Francfort ou Paris ne verra plus de tampon, mais ses données seront automatiquement enregistrées et vérifiées.

Sécurité et gestion des séjours

L’EES renforce la sécurité des frontières extérieures .

Permet de détecter les dépassements de séjour et les fraudes à l’identité.

Facilite le partage de données entre États membres , rendant les contrôles plus rapides et fiables.

Les autorités peuvent désormais anticiper les risques liés à la migration irrégulière et aux séjours non autorisés.

Transition et particularités

Phase de transition jusqu’au 10 avril 2026 : certains points de passage utilisent à la fois l’ancien et le nouveau système.

Impact direct pour les compagnies aériennes et les services d’immigration : adaptation aux nouvelles procédures et formation du personnel.

L’EES ne concerne que les séjours courts des ressortissants de pays tiers.

Frontières Schengen : automatisation et traçabilité à l’ère numérique

Le Système entrée-sortie (EES) transforme la gestion des frontières Schengen :

Automatisation des contrôles et suppression progressive des tampons.

Meilleure traçabilité des séjours et réduction des fraudes.

Harmonisation des pratiques entre États membres.

Pour les voyageurs, professionnels et décideurs tunisiens, c’est une étape à anticiper pour optimiser les déplacements et la conformité aux règles Schengen.