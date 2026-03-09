Tunisie : L’or 18 carats sur le point de dépasser 600 D T, l’argent en pleine explosion

Le marché des métaux précieux en Tunisie connaît une hausse rapide. Le gramme d’or 18 carats s’approche de la barre des 600 dinars, tandis que l’argent enregistre des gains encore plus spectaculaires. Cette dynamique reflète les tendances internationales et un changement de comportement des ménages tunisiens.

L’or : une envolée historique

Proximité d’un seuil critique : Le gramme d’or 18 carats se vend actuellement entre 460 et 470 dinars , et pourrait franchir 600 dinars dans les semaines à venir, selon Hatem Ben Youssef, président de la Chambre nationale des commerçants de bijoux.

Évolution récente : 310 dinars fin décembre 2025 → 347 dinars fin janvier 2026.

Contexte mondial : L’once d’or dépasse 5 000 $, avec des prévisions jusqu’à 7 000 $. En 2025, l’or a progressé +66 %, et +14 % sur janvier 2026 seulement.

Prix actuels en Tunisie :

24 carats : 479,12 D T/gramme

22 carats : 439,19 D T/gramme

21 carats : 419,23 D T/gramme

18 carats : 359,34 D T/gramme

Tendance annuelle et décennale : +65,87 % sur un an, +216,9 % sur 5 ans, presque x3 sur 10 ans.

L’argent : des gains encore plus impressionnants

Performance : +170 % en 2025, +35 % en janvier 2026.

Facteurs clés : forte demande industrielle pour véhicules électriques, panneaux solaires et batteries. La consommation chinoise reste un moteur central.

Perspective : L’argent attire désormais les investisseurs cherchant rendement supérieur à l’or et à l’immobilier.

Comportement des ménages tunisiens

Prudence : Les familles réduisent leurs achats à 12 grammes ou moins .

Or et argent comme valeur refuge : Les experts recommandent d’investir dans les métaux plutôt que d’épargner en liquidité, face à l’instabilité économique.

Fréquentation des bijouteries : Attendue en hausse dès la semaine prochaine avec un retour progressif des clients.

Perspectives pour fin 2026

Prix du gramme 18 carats hors frais : stabilisation attendue entre 470 et 480 D T , confirmant une hausse durable.

Volatilité : La guerre Iran-Israël a limité la hausse à 550 D T/gramme.

Constat : Les métaux précieux restent des instruments de couverture contre l’inflation et la dépréciation monétaire.

Marché tunisien : l’or et l’argent échappent au grand public

L’or et l’argent en Tunisie ne sont plus accessibles comme valeur d’achat de masse. Les hausses récentes reflètent un marché international tendu et une préférence locale pour les investissements tangibles. Pour les investisseurs et décideurs, la tendance est claire : les métaux précieux s’imposent comme valeur refuge et opportunité de rendement supérieur.