Douze entreprises tunisiennes parmi les 500 plus puissantes d’Afrique

Le classement annuel des 500 entreprises africaines publié par Jeune Afrique en mars 2026 révèle la place réelle de la Tunisie sur le continent. Douze groupes tunisiens figurent dans ce palmarès, dont la majorité sont des entreprises privées.

STEG : numéro 1 tunisien

Rang africain : 86e

Chiffre d’affaires : 1 921 M$

Résultat net : –147 M$

La Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz domine le classement national par le volume. Avec près de 2 milliards de dollars de transactions, elle distance tous ses homologues tunisiens.

Mais ce leadership masque un déséquilibre structurel majeur : 147 millions de dollars de perte nette en 2024. Un déficit qui s’explique par la combinaison de prix administrés inférieurs aux coûts réels de production, d’une dépendance aux hydrocarbures importés et d’un endettement chronique.

Poulina Holding : le champion du secteur privé

Rang africain : 153e

Chiffre d’affaires : 1 102 M$

Résultat net : +51 M$

Poulina Holding est le seul groupe privé tunisien à franchir le cap du milliard de dollars de revenus avec un résultat net positif. 51 millions de dollars de bénéfice net — modeste en marge, mais significatif dans un contexte économique sous contrainte.

ETAP : la rentabilité la plus nette du classement

Rang africain : 236e

Chiffre d’affaires : 685 M$

Résultat net : +108 M$

Avec un taux de marge nette de ~15,8%, l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières affiche la meilleure rentabilité relative du classement. À titre de comparaison, Poulina génère 4,6% de marge sur un volume deux fois supérieur.

ETAP bénéficie d’une exposition directe aux prix internationaux des hydrocarbures et d’un modèle opérationnel plus concentré. Un profil qui attire l’attention dans un secteur énergétique africain en pleine recomposition.

Le reste du classement : dynamisme commercial, résultats contrastés

Entreprise Rang africain CA (M$) Résultat net (M$) Vivo Energy Tunisie 290 540 +8 Tunisair 300 516 — Délice Holding 329 457 +32 Tunisie Télécom 338 446 — Magazine Générale 383 352 –3 OneTech Group 393 332 — SFBT 443 265 — Monoprix 462 232 — Ennakl Automobiles 497 189 +14

La Tunisie face aux géants africains

Sonatrach (Algérie) : CA 64,8 milliards USD, RN 7,3 milliards USD – leader africain

OCP (Maroc) : CA 9,7 milliards USD, RN 2,05 milliards USD – 10ᵉ rang africain

L’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria et l’Égypte représentent 65 % du chiffre d’affaires total du Top 500. Les entreprises tunisiennes restent de taille moyenne, limitant leur influence économique directe, mais ouvrant des opportunités d’exportation et de consolidation régionale.

L’enjeux pour les entreprises tunisiennes

Expansion continentale : Poulina et ETAP peuvent renforcer leur présence en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Défis du secteur public : Les déficits de STEG et Tunisair imposent modernisation et gestion stricte des coûts.

Concentration sectorielle : Le privé domine dans l’agroalimentaire, l’énergie et les services. Le transport et la distribution doivent améliorer leurs marges pour soutenir la croissance.

La Tunisie dispose d’un vivier d’entreprises performantes, mais la compétitivité africaine dépend de l’innovation, de l’expansion régionale et de la gestion efficace des coûts dans les secteurs publics.

