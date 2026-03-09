Tunisie : prix de la volaille plafonnés dès aujourd’hui

Prix plafonnés, lutte contre la spéculation, contrôle renforcé des abattoirs et distributeurs. Une étape décisive pour stabiliser le marché avicole et protéger le pouvoir d’achat des Tunisiens.

Tarifs officiels appliqués dès aujourd’hui

Prix à la production (vente aux abattoirs) : 5 300 millimes/kg

Prix à la sortie des abattoirs : 7 500 millimes/kg

Lutte ciblée contre la spéculation illicite

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a constaté des hausses répétées et injustifiées de certains producteurs et distributeurs.

Ces pratiques perturbent le circuit classique et pèsent sur le budget des ménages.

Tous les acteurs de la filière doivent fournir : Factures d’achat complètes Détails des modalités de vente



Sanctions maximales pour non-respect

Aucune tolérance : sanctions administratives et judiciaires prévues

Mesure appliquée malgré les campagnes de sensibilisation précédentes

Message clair : le respect du plafonnement est obligatoire pour protéger le pouvoir d’achat

Contexte et analyse

Le marché avicole tunisien subit une volatilité élevée depuis 2025 , avec des pics de prix dépassant parfois 8 000 millimes/kg à la sortie des abattoirs.

L’État renforce la régulation pour éviter une dérive vers la spéculation, un problème récurrent dans les périodes de forte demande .

Comparaison historique : le dernier plafonnement significatif date de 2019, avec des effets positifs sur la stabilisation des prix pendant le Ramadan.

Implications pour les acteurs économiques

Producteurs : doivent ajuster leurs marges et suivre strictement la réglementation

Distributeurs et commerçants : transparence totale requise pour éviter sanctions

Investisseurs : marché plus prévisible, mais pression sur marges à court terme

Volaille : plafonnement et contrôle renforcé

Le plafonnement des prix de la volaille en Tunisie est une mesure structurelle pour stabiliser le marché et protéger le consommateur. La combinaison contrôle renforcé + sanctions maximales marque un tournant dans la régulation avicole.