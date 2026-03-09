Tunisie : Internet mobile triple en 10 ans et dépasse 11,6 millions d’abonnements

La transformation numérique en Tunisie ne passe pas seulement par les startups ou les centres de données. Elle se lit d’abord dans les usages quotidiens.

Entre 2013 et 2023, le pays a connu une expansion rapide de la connectivité mobile et Internet. Smartphones plus accessibles, réseaux 4G généralisés et dépendance croissante aux services numériques ont fait exploser les abonnements.

Les chiffres publiés par Institut national de la statistique montrent une mutation claire du marché des télécommunications en Tunisie.

L’Internet mobile en Tunisie : une croissance multipliée par plus de trois

En une décennie, l’Internet mobile est devenu le principal accès au numérique pour les Tunisiens.

Données clés :

2013 : 3,4 millions d’abonnements Internet mobile

2023 : 11,6 millions d’abonnements

Soit une progression de :

+8,2 millions d’abonnements

+241 % en dix ans

Cette dynamique s’explique par plusieurs facteurs structurels :

la généralisation des smartphones Android à bas coût

l’extension rapide du réseau 4G en Tunisie depuis 2016

l’explosion des usages numériques : vidéo, réseaux sociaux, paiements mobiles

Aujourd’hui, pour une grande partie de la population, le mobile est devenu la principale porte d’entrée vers Internet.

Téléphonie mobile : un marché déjà saturé mais toujours en croissance

Le marché de la téléphonie mobile en Tunisie était déjà largement développé au début des années 2010. Pourtant, il continue de progresser.

Évolution des abonnements :

2013 : 12,7 millions de lignes mobiles

2023 : 16,2 millions

Cela représente :

+3,5 millions de lignes supplémentaires

un taux de pénétration supérieur à 130 % de la population

Ce niveau indique un phénomène classique dans les marchés télécoms :

plusieurs cartes SIM par utilisateur

lignes professionnelles et personnelles

abonnements data dédiés (modems, routeurs, tablettes)

Les trois opérateurs structurent ce marché :

Tunisie Telecom

Ooredoo Tunisie

Orange Tunisie

La concurrence entre eux a contribué à faire baisser le coût du gigaoctet mobile, stimulant encore l’adoption.

Internet fixe : progression lente mais continue

Contrairement au mobile, l’Internet fixe en Tunisie progresse à un rythme plus modéré.

Indicateur clé : abonnements pour 100 habitants.

2013 : 5,5 abonnements

2023 : 14,5 abonnements

La progression reste significative :

multiplication par 2,6 en dix ans

Mais plusieurs limites structurelles freinent l’expansion :

coût du déploiement des infrastructures

dépendance au réseau cuivre historique

couverture fibre encore limitée hors grandes villes

Malgré cela, la montée en puissance de la fibre optique et de l’Internet fixe haut débit commence à modifier l’équation dans les zones urbaines.

Ce que ces chiffres disent réellement du marché numérique tunisien

Ces données révèlent trois tendances majeures.

1. La Tunisie est devenue un marché mobile-first

Le smartphone domine l’accès au numérique

La majorité des usages Internet passent par la data mobile

2. Le taux d’équipement dépasse la population

Avec 16,2 millions de lignes mobiles pour environ 12 millions d’habitants, le marché est dans une phase de maturité avancée.

3. L’Internet fixe reste le prochain chantier

Le potentiel de croissance se situe désormais dans :

la fibre optique

le haut débit domestique

les services cloud et streaming

Perspective : vers une nouvelle phase de croissance numérique

La prochaine étape du secteur des télécommunications en Tunisie dépendra de plusieurs leviers :

déploiement massif de la fibre optique

développement futur de la 5G

croissance des services numériques locaux

Si ces investissements se confirment, la prochaine décennie pourrait déplacer la croissance :

du volume d’abonnements vers la valeur des services numériques.

La Tunisie entre dans une nouvelle phase numérique

En dix ans, la Tunisie est passée d’un marché Internet encore émergent à une économie largement connectée.

Les chiffres sont clairs :

11,6 millions d’abonnements Internet mobile

16,2 millions de lignes mobiles

14,5 abonnements Internet fixe pour 100 habitants

La base numérique est désormais installée.

Le prochain enjeu n’est plus l’accès.

C’est l’usage, la vitesse et la qualité des infrastructures.