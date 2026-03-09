Tunisie : Internet mobile triple en 10 ans et dépasse 11,6 millions d’abonnements
Marché des télécommunications en Tunisie : ce que disent les chiffres
La transformation numérique en Tunisie ne passe pas seulement par les startups ou les centres de données. Elle se lit d’abord dans les usages quotidiens.
Entre 2013 et 2023, le pays a connu une expansion rapide de la connectivité mobile et Internet. Smartphones plus accessibles, réseaux 4G généralisés et dépendance croissante aux services numériques ont fait exploser les abonnements.
Les chiffres publiés par Institut national de la statistique montrent une mutation claire du marché des télécommunications en Tunisie.
L’Internet mobile en Tunisie : une croissance multipliée par plus de trois
En une décennie, l’Internet mobile est devenu le principal accès au numérique pour les Tunisiens.
Données clés :
-
2013 : 3,4 millions d’abonnements Internet mobile
-
2023 : 11,6 millions d’abonnements
Soit une progression de :
-
+8,2 millions d’abonnements
-
+241 % en dix ans
Cette dynamique s’explique par plusieurs facteurs structurels :
-
la généralisation des smartphones Android à bas coût
-
l’extension rapide du réseau 4G en Tunisie depuis 2016
-
l’explosion des usages numériques : vidéo, réseaux sociaux, paiements mobiles
Aujourd’hui, pour une grande partie de la population, le mobile est devenu la principale porte d’entrée vers Internet.
Téléphonie mobile : un marché déjà saturé mais toujours en croissance
Le marché de la téléphonie mobile en Tunisie était déjà largement développé au début des années 2010. Pourtant, il continue de progresser.
Évolution des abonnements :
-
2013 : 12,7 millions de lignes mobiles
-
2023 : 16,2 millions
Cela représente :
-
+3,5 millions de lignes supplémentaires
-
un taux de pénétration supérieur à 130 % de la population
Ce niveau indique un phénomène classique dans les marchés télécoms :
-
plusieurs cartes SIM par utilisateur
-
lignes professionnelles et personnelles
-
abonnements data dédiés (modems, routeurs, tablettes)
Les trois opérateurs structurent ce marché :
-
Tunisie Telecom
-
Ooredoo Tunisie
-
Orange Tunisie
La concurrence entre eux a contribué à faire baisser le coût du gigaoctet mobile, stimulant encore l’adoption.
Internet fixe : progression lente mais continue
Contrairement au mobile, l’Internet fixe en Tunisie progresse à un rythme plus modéré.
Indicateur clé : abonnements pour 100 habitants.
-
2013 : 5,5 abonnements
-
2023 : 14,5 abonnements
La progression reste significative :
-
multiplication par 2,6 en dix ans
Mais plusieurs limites structurelles freinent l’expansion :
-
coût du déploiement des infrastructures
-
dépendance au réseau cuivre historique
-
couverture fibre encore limitée hors grandes villes
Malgré cela, la montée en puissance de la fibre optique et de l’Internet fixe haut débit commence à modifier l’équation dans les zones urbaines.
Ce que ces chiffres disent réellement du marché numérique tunisien
Ces données révèlent trois tendances majeures.
1. La Tunisie est devenue un marché mobile-first
-
Le smartphone domine l’accès au numérique
-
La majorité des usages Internet passent par la data mobile
2. Le taux d’équipement dépasse la population
Avec 16,2 millions de lignes mobiles pour environ 12 millions d’habitants, le marché est dans une phase de maturité avancée.
3. L’Internet fixe reste le prochain chantier
Le potentiel de croissance se situe désormais dans :
-
la fibre optique
-
le haut débit domestique
-
les services cloud et streaming
Perspective : vers une nouvelle phase de croissance numérique
La prochaine étape du secteur des télécommunications en Tunisie dépendra de plusieurs leviers :
-
déploiement massif de la fibre optique
-
développement futur de la 5G
-
croissance des services numériques locaux
Si ces investissements se confirment, la prochaine décennie pourrait déplacer la croissance :
du volume d’abonnements vers la valeur des services numériques.
La Tunisie entre dans une nouvelle phase numérique
En dix ans, la Tunisie est passée d’un marché Internet encore émergent à une économie largement connectée.
Les chiffres sont clairs :
-
11,6 millions d’abonnements Internet mobile
-
16,2 millions de lignes mobiles
-
14,5 abonnements Internet fixe pour 100 habitants
La base numérique est désormais installée.
Le prochain enjeu n’est plus l’accès.
C’est l’usage, la vitesse et la qualité des infrastructures.