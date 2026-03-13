Agriculture en Tunisie : Bayer célèbre 30 ans d’engagement pour un secteur plus durable et performant

Alors que l’agriculture tunisienne fait face à des défis sans précédent liés au stress hydrique et au changement climatique, le groupe Bayer a réaffirmé son engagement aux côtés des agriculteurs locaux. À l’occasion d’une table ronde avec la presse, la division Crop Science du géant allemand a dévoilé les piliers de sa stratégie pour accompagner la transformation du secteur : innovation, transfert de compétences et digitalisation.

Une Vision Intégrée pour l’Afrique du Nord

Face à la pression croissante sur les ressources en eau et la nécessité d’augmenter la productivité, Bayer mise sur une approche globale. L’objectif est de construire une agriculture nord-africaine plus résiliente, en combinant pratiques durables et accompagnement technique de proximité.

Amina L’Kima, Directrice Générale & North Africa Commercial Lead – Crop Science, explique : « En Afrique du Nord, les agriculteurs font face à des défis structurels majeurs qui exigent des solutions durables et adaptées. Notre responsabilité est de favoriser le dialogue, d’accompagner la montée en compétence et de soutenir un modèle agricole capable de résister aux pressions climatiques tout en créant de la valeur pour les filières. »

30 Ans de Présence et d’Innovation en Tunisie

Implanté en Tunisie depuis trois décennies, Bayer ne se contente pas d’apporter des intrants ; l’entreprise s’impose comme un partenaire clé de l’écosystème agricole tunisien. L’accent est mis sur trois piliers fondamentaux : la performance agronomique, la préservation des ressources naturelles et la viabilité économique des exploitations.

La Formation au Cœur de la Stratégie

Le renforcement des compétences reste un axe majeur de cette stratégie locale. Concrètement, cela se traduit par :

La formation de 2 000 agriculteurs chaque année aux bonnes pratiques agricoles et à l’utilisation responsable des intrants.

La distribution de kits de protection individuelle (EPI) pour garantir la sécurité d’utilisation.

Le programme « Safe Use Ambassador » , qui forme les étudiants des écoles agronomiques pour devenir des relais de sensibilisation auprès des agriculteurs sur le terrain.

Des Partenariats Institutionnels Solides

Pour ancrer son action dans la réalité locale, Bayer renforce ses collaborations historiques. L’entreprise travaille main dans la main avec l’INAT pour soutenir la recherche appliquée, et participe activement aux initiatives de CropLife Tunisie en matière de stewardship et de gestion responsable des intrants.

Hanen Chebaane, Représentante du bureau Bayer en Tunisie & Sales operation Liaison Tunisia, souligne : « Depuis 30 ans, Bayer fait partie de l’écosystème agricole tunisien. Notre priorité est d’être aux côtés des agriculteurs : sur le terrain, dans la formation et dans l’adoption progressive de pratiques plus durables. Les partenariats que nous développons renforcent notre capacité à contribuer concrètement à la durabilité du secteur. »

Le Digital : Un Levier pour l’Agriculture de Demain

Dans un pays où la gestion de l’eau est cruciale, Bayer accélère le développement et l’adaptation de services numériques. Ces outils d’aide à la décision, basés sur l’analyse de données et l’imagerie, visent à optimiser des postes clés :

L’irrigation pour une gestion plus économe de l’eau.

La fertilisation pour réduire l’impact environnemental.

La planification des interventions face aux risques climatiques.

Ces technologies, déjà éprouvées ailleurs, sont progressivement adaptées aux conditions tunisiennes. À l’horizon 2030, Bayer ambitionne de rendre ces services digitaux accessibles à l’ensemble des exploitations agricoles du pays, contribuant ainsi à une agriculture tunisienne à la fois plus compétitive et respectueuse de l’environnement.

