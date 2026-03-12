BA Glass vise le contrôle de la SOTUVER : une étape majeure pour l’industrie du verre tunisienne

Acquisition stratégique : le bloc de contrôle de 41,28 % en jeu

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a été saisi le 11 mars 2026 d’une demande d’autorisation pour l’acquisition d’un bloc de 16 200 134 actions, soit 41,28 % du capital de la Société Tunisienne de Verrerie (SOTUVER).

Cédants : Compagnie Financière d’Investissement (CFI) Tunisienne d’Assurance Lloyd Tunisien Société INDINVEST Lloyd Vie

Acquéreur : B.A. GLASS B.V., société néerlandaise, acteur majeur européen de l’emballage en verre.

Protocole de cession : signé le 16 décembre 2025.

Conséquence immédiate : la cotation des actions SOTUVER est suspendue à la Bourse de Tunis à partir du 12 mars 2026, dans l’attente de l’autorisation finale du CMF.

BA Glass : un acteur mondial qui entre en Tunisie

Le groupe BA Glass produit des contenants en verre dans plusieurs pays européens : Portugal, Espagne, Pologne, Allemagne, Grèce, Bulgarie et Roumanie.

Usines : plus d’une dizaine en Europe

Production annuelle : milliards de contenants en verre

Position stratégique : renforce l’accès de la SOTUVER aux marchés internationaux

Cette acquisition pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour la SOTUVER, notamment en export et en modernisation industrielle.

Impact sur le marché tunisien et perspectives

Marché local : SOTUVER demeure un fleuron industriel, mais le partenariat international apporte des capitaux, du savoir-faire et des réseaux d’exportation .

Investisseurs : la suspension temporaire de la cotation garantit une transaction transparente et conforme à la réglementation .

Géopolitique économique : l’entrée d’un acteur européen majeur pourrait renforcer la crédibilité de la Tunisie comme hub industriel en Afrique du Nord pour le verre et l’emballage.

Chiffres clés de l’opération

Donnée Valeur Pourcentage acquis 41,28 % Actions concernées 16 200 134 Date protocole cession 16 décembre 2025 Suspension cotation 12 mars 2026 Présence BA Glass Portugal, Espagne, Pologne, Allemagne, Grèce, Bulgarie, Roumanie Usines BA Glass 10+

Contrôle stratégique de SOTUVER par BA Glass

Cette opération représente un tournant stratégique pour SOTUVER :

Ouverture à l’international

Injection de capital et expertise industrielle

Potentiel de croissance export

Les investisseurs et observateurs doivent suivre de près la décision finale du CMF, qui déterminera l’issue de cette transaction structurante pour le secteur verrier tunisien.