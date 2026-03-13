Tunisie : batteries pour sécuriser et booster l’énergie solaire et éolienne

Un pas stratégique vers une électricité plus fiable

La Tunisie lance son premier appel d’offres compétitif pour des systèmes de stockage par batteries. L’objectif : renforcer la stabilité du réseau électrique et faciliter l’intégration des énergies renouvelables.

Le pays cherche à réduire sa dépendance au gaz importé et à se protéger contre la volatilité des prix des énergies fossiles.

Pourquoi le stockage est crucial

Le solaire et l’éolien sont abondants mais intermittents.

Exemple concret : le solaire produit le maximum d’énergie en journée, alors que la demande domestique et industrielle culmine le soir.

Sans stockage, le réseau peine à équilibrer offre et demande, ce qui crée des risques de coupures et de fluctuations.

Le stockage par batteries : comment ça marche ?

Stocke l’énergie excédentaire produite lors des pics solaires ou éoliens.

Redistribue l’électricité lorsque la demande augmente ( peak shaving ).

Renforce la stabilité du réseau et réduit le risque de pénuries.

L’appel d’offres : opportunité pour investisseurs et développeurs

Projet ouvert aux entreprises internationales spécialisées en infrastructure énergétique à grande échelle .

Les sociétés retenues devront concevoir, financer, construire et exploiter les installations.

Les sites d’installation seront choisis en fonction de la compatibilité avec le réseau haute tension existant .

Objectif : obtenir des technologies avancées à des coûts compétitifs.

Impact attendu :

Création d’emplois techniques locaux.

Développement de compétences dans les technologies de stockage d’énergie.

Positionnement de la Tunisie comme hub énergétique en Afrique du Nord.

Contexte énergétique et objectifs nationaux

La stratégie nationale vise 35 % d’énergies renouvelables dans le mix électrique d’ici 2030.

Limitation actuelle : difficultés à gérer les variations rapides de production solaire et éolienne.

Les batteries à grande échelle permettront d’intégrer davantage de renouvelables et de sécuriser le réseau.

Chiffres clés :

Part de l’éolien et du solaire aujourd’hui : environ 12 % du mix électrique.

Énergie stockée possible pour équilibrer les pics : plusieurs dizaines de MWh par installation selon le projet.

Perspectives économiques et stratégiques

Le projet crée une nouvelle filière locale autour du stockage énergétique.

Encourage l’investissement dans les technologies avancées.

Contribue à l’indépendance énergétique et à la résilience du réseau.

Renforce l’attractivité de la Tunisie pour les investisseurs internationaux.

Vers un réseau électrique tunisien plus sûr et performant

La Tunisie franchit une étape majeure pour moderniser son réseau électrique. Le stockage par batteries n’est plus un luxe, mais un outil clé pour intégrer efficacement le solaire et l’éolien.

Opportunité pour investisseurs et développeurs spécialisés.

Avantage stratégique pour la sécurité énergétique.

Création d’emplois et de compétences locales.

Prochaine étape : suivi de l’appel d’offres et déploiement des premières installations dès 2026.