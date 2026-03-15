Arbitrage international : la Tunisie visée par un litige pétrolier de 130 millions $ avec Zenith Energy Ltd

Un nouveau dossier juridique met la Tunisie sous pression sur la scène de l’investissement international.

Le 12 mars 2026, une dépêche publiée par Dow Jones & Company révèle que les actions de Zenith Energy Ltd ont bondi de 25 % pour atteindre 5,63 pence après un communiqué de la société concernant son litige avec la République tunisienne.

Au centre de l’affaire :

un arbitrage international estimé à environ 130 millions de dollars.

Le dossier se joue désormais devant le Tribunal fédéral suisse à Lausanne et pourrait devenir un cas emblématique des tensions entre États et investisseurs étrangers.

Pour la Tunisie, les enjeux dépassent largement un simple conflit pétrolier.

Litige Zenith Energy – Tunisie : un arbitrage international à 130 millions de dollars

Le différend concerne la concession pétrolière SLK, dans laquelle Zenith détenait une participation via sa filiale Canadian North Africa Oil and Gas Limited (CNAOG).

Selon l’entreprise :

la concession aurait été résiliée à la suite de décisions administratives jugées arbitraires

ces décisions auraient entraîné une perte de production pétrolière

la société affirme avoir perdu des revenus pendant une période de prix élevés du pétrole

Zenith évalue son préjudice à :

≈ 130 millions de dollars

Ce calcul inclurait :

la perte de production

la valeur d’une participation de 45 % dans le renouvellement potentiel de la concession

des droits hérités d’un partenaire koweïtien retiré du projet

Ce type de conflit est fréquent dans l’industrie pétrolière, mais le dossier prend une dimension plus large en raison du cadre juridique international.

Le recours devant la justice suisse

La société conteste une sentence arbitrale rendue dans ce que Zenith appelle l’« ICC-2 Arbitration ».

La procédure suit plusieurs étapes clés :

Septembre 2025

dépôt d’une demande d’annulation de la sentence arbitrale.

Octobre 2025

acceptation procédurale de la demande par le Tribunal fédéral suisse.

Mars 2026

Zenith affirme que la Tunisie n’a pas répondu dans les délais fixés par la juridiction suisse.

Selon le communiqué signé par le PDG Andrea Cattaneo, l’État tunisien aurait plutôt :

contesté la compétence du tribunal suisse

soutenu que le recours devait être examiné par une juridiction d’appel en Tunisie

La société qualifie cet argument de « juridiquement infondé ».

Il faut toutefois rappeler un point essentiel :

➡️ ces déclarations proviennent d’une partie au litige.

La position officielle de l’État tunisien n’a pas été détaillée publiquement dans cette dépêche.

Arbitrage international : un système redoutable pour les États

Le dossier met en lumière le fonctionnement souvent contesté du droit de l’investissement international.

Dans ces procédures :

les entreprises peuvent attaquer directement un État

les litiges sont jugés par des tribunaux arbitraux privés

les montants réclamés peuvent atteindre des centaines de millions de dollars

Quelques repères :

plus de 1 200 litiges investisseurs-États recensés dans le monde (CNUCED)

coût moyen d’une procédure : 8 à 10 millions de dollars

certaines affaires dépassent 100 millions de dollars en frais juridiques

Les États en développement sont souvent les plus exposés.

Les critiques de Zenith contre le tribunal arbitral

Dans son communiqué, Zenith attaque également la sentence arbitrale précédente.

La société affirme que :

la décision finale comptait 70 pages

dont seulement 6 pages de raisonnement juridique

Le PDG Andrea Cattaneo évoque une décision « surprenante et décevante » après 32 mois de procédure.

Autre accusation avancée par l’entreprise :

des liens non divulgués entre certains arbitres et la Tunisie

notamment la présidente du tribunal arbitral Cecilia Carrara

Zenith estime que ces relations pourraient constituer un conflit d’intérêts.

C’est l’un des arguments utilisés pour demander l’annulation de la sentence.

Tunisie : un coût financier et un risque pour la crédibilité

Même si la Tunisie l’emporte au final, ces procédures ont un coût élevé.

Chaque arbitrage international implique :

honoraires d’avocats internationaux

frais de tribunal arbitral

experts techniques

procédures d’appel

Dans certains cas, les frais juridiques dépassent :

10 millions de dollars.

Pour un pays dont les finances publiques sont déjà fragiles, ces dossiers peuvent peser lourd.

Au-delà du coût direct, les conséquences sont aussi :

hausse de la perception du risque pays

prudence accrue des investisseurs

tensions diplomatiques avec les partenaires énergétiques

Pourquoi ce dossier dépasse le simple litige pétrolier

Le secteur énergétique tunisien reste relativement modeste.

Production pétrolière nationale :

≈ 40 000 barils par jour

(source : données sectorielles énergie Tunisie)

Mais les litiges liés aux concessions peuvent avoir des effets disproportionnés.

Ils touchent :

la sécurité juridique des contrats

l’image du pays auprès des investisseurs

la capacité de l’État à gérer les partenariats énergétiques

Dans un contexte où la Tunisie cherche à attirer des capitaux dans :

l’énergie

les infrastructures

les renouvelables

la gestion de ces litiges devient un signal observé de près par les marchés.

Décision attendue d’ici fin 2026

Selon le calendrier évoqué dans le communiqué de Zenith, le Tribunal fédéral suisse pourrait rendre sa décision dans un délai de :

6 à 9 mois.

Le jugement pourrait donc intervenir avant la fin de 2026.

Trois scénarios restent possibles :

confirmation de la sentence arbitrale

annulation partielle

annulation complète et nouvelle procédure

Chaque option pourrait prolonger le dossier pendant plusieurs années.

Le vrai coût des arbitrages internationaux pour la Tunisie

Le litige entre la Tunisie et Zenith Energy illustre un problème structurel.

Dans l’arbitrage international :

les procédures sont longues

les coûts sont élevés

les risques financiers peuvent être considérables

Même lorsqu’un État gagne, le prix à payer en frais juridiques, temps et crédibilité peut être important.

La question n’est donc pas seulement de savoir qui gagnera ce procès.