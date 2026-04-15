Hassen Arfaoui de 216 Capital sélectionné pour rejoindre le programme Stanford × 500 Global VC Unlocked : Silicon Valley

Hassen Arfaoui de 216 Capital sélectionné pour rejoindre le programme Stanford × 500 Global VC Unlocked : Silicon Valley

Hassen Arfaoui est le 1er Tunisien à intégrer ce programme dédié aux professionnels du VC, une distinction exclusive , accessible sur invitation uniquement, décernée à quatre lauréats à l’échelle internationale chaque année.

Hassen Arfaoui, Principal chez 216 Capital, spécialisé dans l’investissement early-stage au sein des écosystèmes startup africains, a été sélectionné parmi les quatre bénéficiaires d’une bourse complète pour le programme VC Unlocked: Silicon Valley.

Ce programme immersif de référence mondiale est co-développé par le Stanford Engineering Center for Global & Online Education (CGOE) et 500 Global, l’un des fonds d’investissement seed les plus actifs au monde.

Cette bourse, attribuée sur invitation dans un cadre très sélectif, distingue un nombre restreint d’investisseurs reconnus pour la qualité de leur parcours et leur capacité à faire évoluer les dynamiques du capital-risque.

Cette sélection place Hassen Arfaoui au sein d’une cohorte internationale composée de general partners, limited partners et investisseurs seniors, issus de fonds de venture capital de premier plan, de family offices et d’institutions, opérant dans plus de 30 pays.

“C’est un honneur d’avoir été sélectionné parmi les quatre lauréats du programme VC Unlocked: Silicon Valley, proposé par 500 Global en collaboration avec le Stanford Engineering Center for Global & Online Education.

Ce programme de référence combine des enseignements académiques solides en venture capital avec l’expérience concrète de professionnels reconnus de la Silicon Valley. J’ai hâte de mettre ces apprentissages au service de l’écosystème startup africain, là où les enjeux sont particulièrement importants.”

— Hassen Arfaoui, Principal à 216 Capital

Une avancée majeure pour le capital-risque africain

Hassen Arfaoui a construit sa trajectoire à la croisée de la gestion de fonds de niveau institutionnel et des écosystèmes de startups africaines à forte croissance. Il a déployé des investissements dans des secteurs stratégiques tels que la fintech, la logistique, le SaaS B2B, la healthtech et l’edtech, du pre-seed à la série A.

Sa sélection en tant que lauréat de cette bourse prestigieuse illustre la montée en puissance du capital-risque africain, désormais reconnu comme une classe d’actifs crédible, structurée et à fort potentiel sur la scène internationale.

Lire aussi: