Fortis Healthcare décroche six prix majeurs au sommet FICCI et confirme le leadership médical mondial de l’Inde

Fortis Healthcare décroche six prix majeurs au sommet FICCI et confirme le leadership médical mondial de l’Inde

Une moisson de six distinctions qui couronne l’excellence des établissements Fortis

NEW DELHI – Fortis Healthcare, l’un des premiers groupes hospitaliers indiens, vient de recevoir six distinctions prestigieuses à l’occasion du sommet FICCI Advantage Healthcare India 2026, consacré aux voyages médicaux. Organisé du 23 au 25 février dans le cadre des FICCI Medical Value Travel Awards, cet événement a récompensé plusieurs hôpitaux du groupe pour leur excellence clinique et leur approche centrée sur le patient.

Ces prix témoignent du rôle croissant de l’Inde comme destination de référence pour des soins de qualité à coût maîtrisé. Ils saluent également l’engagement constant de Fortis en faveur de l’innovation médicale, de la sécurité des patients et de l’accueil des patients internationaux.

Les hôpitaux Fortis à l’honneur dans des disciplines de pointe

Les établissements du groupe se sont distingués dans six spécialités stratégiques :

Fortis Escorts Heart Institute (Okhla) – Sciences cardiaques pédiatriques

Fortis Memorial Research Institute – Greffe de moelle osseuse / Neurologie et neurochirurgie

Fortis Hospital Noida – Transplantation hépatique

Fortis Hospital Bannerghatta Road (Bangalore) – Transplantation rénale

Fortis Bloom IVF Centre – Médecine de la reproduction (fécondation in vitro)

Un sommet au service du rayonnement médical de l’Inde

Le sommet FICCI Advantage Healthcare India a réuni des représentants de haut niveau du ministère indien de la Santé et du Tourisme, ainsi que des délégations internationales, des diplomates et des acteurs majeurs du secteur. L’événement a mis en lumière les atouts du pays pour attirer des patients du monde entier : expertise médicale de niveau mondial, infrastructures modernes, et accessibilité financière.

« Une fierté qui réaffirme la confiance des patients du monde entier »

Dr Ashutosh Raghuvanshi, directeur général de Fortis Healthcare, a souligné l’importance de cette reconnaissance collective :

« L’Inde émerge rapidement en tant que plaque tournante mondiale pour des soins de santé avancés et abordables. Remporter six prix au FICCI Advantage Healthcare India 2026 est un moment de grande fierté pour nous tous chez Fortis. Cet accomplissement incarne notre engagement indéfectible envers l’excellence clinique, le travail d’équipe collaboratif et une philosophie axée sur le patient. Plus important encore, cette reconnaissance est une réaffirmation de la confiance que les patients du monde entier nous accordent. »

Avec ces six distinctions, Fortis Healthcare confirme sa place parmi les acteurs clés du tourisme médical indien, tout en contribuant à renforcer l’image du pays comme destination de choix pour des traitements complexes et innovants.

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