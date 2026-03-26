Vertiv présente ses solutions d’infrastructure d’IA avancées au GITEX Africa 2026

MARRAKECH, Maroc [26 mars 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader mondial des infrastructures numériques critiques, présentera ses solutions avancées d’infrastructure prêtes pour l’intelligence artificielle lors du GITEX Africa Morocco 2026, qui se tiendra du 7 au 9 avril au Marrakech Exhibition & Convention Centre.

Porté par le thème du GITEX Africa Morocco « Powering Africa’s Digital Future », les participants pourront découvrir Vertiv™ 360AI, un portefeuille complet de conceptions validées pour l’informatique haute performance (HPC), couvrant l’ensemble du réseau d’alimentation électrique et la chaîne thermique. Les experts Vertiv seront disponibles pour discuter d’un large éventail de solutions d’infrastructure au stand 14B-30, Hall 14, y compris des solutions de data centers préconçues et préfabriquées qui intègrent l’alimentation électrique, le refroidissement et la supervision, pour un déploiement rapide et une scalabilité modulaire.

Le mercredi 8 avril, le directeur général Afrique de Vertiv, Wojtek Piorko, rejoindra les leaders du secteur lors de la table ronde « Power is the Platform: Can Data Centres Scale Without the Grid? » dans le cadre du programme Connected Future. Cette session abordera les enjeux énergétiques en Afrique et la manière dont les entreprises peuvent construire des infrastructures souveraines, sécurisées et écoénergétiques, adaptées aux marchés africains.

« Alors que l’Afrique continue de susciter un intérêt croissant pour l’innovation en matière d’IA, Vertiv est stratégiquement positionnée pour accompagner cette transformation avec des solutions conçues pour répondre aux besoins en alimentation électrique, en refroidissement et en services de cycle de vie du HPC, ainsi que soutenir les infrastructures numériques attendues pour les déploiements d’IA dans la région », déclare Wojtek Piorko.

Inscrivez-vous pour participer au GITEX Africa Morocco 2026 en cliquant ici. Pour en savoir plus sur l’offre d’infrastructure IA de Vertiv, veuillez consulter le Vertiv AI Hub.

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