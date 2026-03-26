Gouvernance climatique : l’expérience européenne qui transforme les engagements en résultats

Gouvernance climatique : l’expérience européenne qui transforme les engagements en résultats

Un rapport européen montre comment la coopération entre niveaux de gouvernement fait la différence

Bruxelles – Transformer les promesses climatiques en actions tangibles : c’est tout l’enjeu de la gouvernance multi-niveaux, au cœur d’un nouveau rapport publié par le Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) et C40 Cities. Intitulé « The European Multilevel Governance Story: Evidence on CHAMP-aligned Implementation in Practice », ce document démontre comment l’Union européenne (UE) et ses États membres associent étroitement villes et régions à la conception, au financement et à la mise en œuvre des politiques climatiques.

L’étude intervient alors que l’UE vient de rejoindre la coalition Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships (CHAMP) – une initiative lancée lors de la COP28 qui rassemble désormais 78 signataires déterminés à reconnaître le rôle central des gouvernements infranationaux dans l’atteinte des objectifs climatiques nationaux.

« Une action climatique efficace dépend de la coordination de tous les niveaux »

Pour Laurence Graff, conseillère pour l’action climatique multi-niveaux à la Commission européenne, cette approche est incontournable :

« Dans toute l’Union européenne, les partenariats multi-niveaux et la coopération active entre les différents niveaux de gouvernement sont essentiels pour concevoir et mettre en œuvre les actions climatiques sur le terrain. En renforçant la coopération, en partageant l’expertise et en soutenant les investissements dans des solutions locales, nous transformons l’ambition climatique européenne en résultats concrets pour les communautés. »

La France à l’avant-garde des dialogues territoriaux

Un fonds climatique de 250 millions d’euros pour accélérer la transition locale

Parmi les exemples mis en avant, la France illustre la manière dont des dialogues structurés entre l’État et les collectivités peuvent débloquer des moyens concrets. Grâce au projet européen NECPlatform, des dialogues multilatéraux sur le climat et l’énergie ont permis d’améliorer la coordination, de renforcer les capacités locales et d’identifier des mécanismes de financement adaptés.

Ces travaux ont notamment abouti à la création d’un fonds climatique territorial de 250 millions d’euros, destiné à aider les collectivités à mettre en œuvre leurs plans d’action dans le cadre de la Convention des maires – UE.

Cinq autres pays européens en première ligne

Le rapport met également en lumière des initiatives emblématiques dans plusieurs États membres :

Allemagne : coprésidente de la coalition CHAMP avec le Brésil, elle a investi depuis 2008 plus de 2,2 milliards d’euros dans plus de 60 000 projets locaux, mobilisant près de 7 milliards supplémentaires .

Danemark : grâce au projet DK2020 et à l’Alliance climatique, la quasi-totalité des municipalités disposeront de plans climat alignés sur l’Accord de Paris, avec un objectif de réduction des émissions de 76 % d’ici 2030 .

Italie : les régions, en particulier l’Émilie-Romagne et les Pouilles, jouent un rôle clé d’intermédiaires pour accompagner les communes dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans climat à grande échelle.

Espagne : la plateforme CitiES2030 réunit gouvernement national, municipalités, entreprises et universités pour accélérer la neutralité climatique des villes.

Suède : le programme Viable Cities associe 48 villes et six agences nationales autour d’un objectif commun : la neutralité carbone d’ici 2030.

Un modèle inspirant pour la mise en œuvre mondiale de CHAMP

Andy Deacon, codirecteur du GCoM, résume l’apport du modèle européen :

« L’expérience de l’UE montre que la gouvernance multi-niveaux n’est pas une théorie, mais un modèle éprouvé pour mettre en œuvre l’action climatique sur le terrain. Elle démontre que des cadres politiques solides, combinés à l’autonomisation des villes et des régions, à une coopération structurée et à un accès dédié au financement, peuvent accélérer et renforcer la mise en œuvre. »

Alors que la coalition CHAMP entre désormais dans une phase de concrétisation, l’Europe entend partager ses retours d’expérience pour inspirer les pays qui souhaitent approfondir leur coopération avec les gouvernements locaux et régionaux. Une approche jugée essentielle pour combler les lacunes de mise en œuvre et accélérer les progrès climatiques à l’échelle mondiale.

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