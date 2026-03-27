Samsung ajoute la compatibilité AirDrop à la fonction Quick Share de la série Galaxy S26

Samsung ajoute la compatibilité AirDrop à la fonction Quick Share de la série Galaxy S26

Samsung a annoncé l’ajout de la prise en charge d’AirDrop à la fonctionnalité Quick Share de la série Galaxy S26, facilitant ainsi le partage de contenu entre appareils.

Cette fonctionnalité sera déployée progressivement à partir du 23 mars[1], en commençant par la Corée du Sud, puis en s’étendant à d’autres régions, notamment l’Europe, Hong Kong, le Japon, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, l’Asie du Sud-Est et Taïwan.

La compatibilité avec AirDrop sera initialement disponible sur la gamme Galaxy S26 ; la disponibilité sur d’autres appareils sera annoncée ultérieurement.

[1]La disponibilité et le calendrier de lancement peuvent varier selon le marché.

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