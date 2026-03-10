L’aéroport de Tunis-Carthage : 865 M€ pour quadrupler la capacité d’ici 2031

La Tunisie investit massivement pour moderniser son principal aéroport. Le projet d’extension de Tunis-Carthage vise à anticiper la reprise du trafic aérien post-Covid et soutenir un tourisme en forte croissance. Le plan, intégré au budget 2026 de l’OACA, marque une étape stratégique pour le transport aérien tunisien.

Projet d’extension : chiffres et objectifs

Investissement : 865,5 M€ (~1 milliard USD / ~3 milliards TND)

Capacité actuelle : ~5 millions de passagers/an

Capacité prévue : 18,5 millions de passagers/an d’ici 2031

Terminal existant : rénovation + extension pour 7 M passagers

Nouveau terminal : capacité 11 M passagers

Terminal VIP : 500 000 passagers/an

Format : contrat clé en main, pré-qualification déjà réalisée

L’extension se concentre sur Tunis-Carthage, le gouvernement ayant temporairement mis de côté le projet d’un nouvel aéroport.

Une plateforme stratégique pour le transport aérien

Part du trafic national : >75 % du trafic aérien tunisien

Trafic total 2024 : 12,5 millions de passagers

Accessibilité : projet de ligne de métro reliant l’aéroport au centre de Tunis

Objectif : fluidifier les déplacements et réduire la congestion routière

Lien avec la reprise du tourisme

Visiteurs 2025 : >11 millions, record post-Covid

Contribution au PIB : ~9 %

Emplois générés : ~400 000 directs et indirects

Stratégie sectorielle : orientation vers tourisme haut de gamme et diversification de l’offre

Le projet anticipe la croissance du trafic aérien et accompagne la consolidation du tourisme tunisien, un moteur clé de l’économie nationale.

Opportunité dans les contrats de construction et infrastructure aéroportuaire

Modernisation clé pour la logistique et l’attractivité touristique

Projet soutenu par l’État, avec plan budgétaire clair et faisabilité validée

L’extension qui prépare la Tunisie à la hausse du trafic et du tourisme

Tunis-Carthage devient un projet structurant pour la Tunisie : quadrupler sa capacité passagers, moderniser ses terminaux et améliorer l’accessibilité. Ce plan illustre une stratégie pragmatique, concentrée sur l’extension d’infrastructures existantes, répondant à la croissance du trafic aérien et à la relance du tourisme.