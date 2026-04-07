Inflation en Tunisie : stabilité à 5% en mars 2026 mais pressions persistantes sur l’alimentation

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La Tunisie inflation mars 2026 envoie un signal contrasté. Officiellement stabilisé à 5%, le niveau général des prix masque des tensions bien réelles sur des postes clés de consommation, notamment l’alimentation et certains services.
Derrière cette apparente accalmie, la structure de l’inflation révèle un phénomène plus profond : une pression continue sur le pouvoir d’achat des ménages, alimentée par des hausses ciblées mais significatives.
Selon les données publiées par l’Institut National de la Statistique (INS), le taux d’inflation s’est établi à :
Trois groupes expliquent cette dynamique :
Lecture directe : l’inflation reste tirée par des dépenses du quotidien incompressibles.
Le poste alimentaire reste le principal facteur de tension.
|Produit
|Variation annuelle
|Fruits frais
|+17,1%
|Volaille
|+16,7%
|Viande d’agneau
|+14,3%
|Poisson frais
|+12,3%
|Viande bovine
|+10,8%
|Huiles alimentaires
|-7,3%
La baisse des huiles ne compense pas la flambée des produits frais.
L’indicateur le plus surveillé par les analystes, l’inflation sous-jacente Tunisie, confirme une pression structurelle :
La structure des prix révèle un déséquilibre important :
Traduction directe : le marché non régulé tire l’inflation vers le haut.
Sur une base mensuelle, la hausse reste marquée :
Le mois de mars a été marqué par les préparatifs de Aïd al-Fitr, entraînant :
Un classique : la demande saisonnière alimente mécaniquement les prix.
Les services deviennent un relais inflationniste majeur.
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