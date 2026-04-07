Inflation en Tunisie : stabilité à 5% en mars 2026 mais pressions persistantes sur l’alimentation

La Tunisie inflation mars 2026 envoie un signal contrasté. Officiellement stabilisé à 5%, le niveau général des prix masque des tensions bien réelles sur des postes clés de consommation, notamment l’alimentation et certains services.

Derrière cette apparente accalmie, la structure de l’inflation révèle un phénomène plus profond : une pression continue sur le pouvoir d’achat des ménages, alimentée par des hausses ciblées mais significatives.

Une inflation stable à 5% portée par l’alimentation et les services

Selon les données publiées par l’Institut National de la Statistique (INS), le taux d’inflation s’est établi à :

5% en mars 2026

Stable par rapport au mois précédent

Les principaux moteurs de l’inflation

Trois groupes expliquent cette dynamique :

Alimentation : 6,8% (vs 6,7% en février)

Restaurants cafés hôtels : 6,2% (vs 5,6%)

Services de transport : 2,8% (vs 2,1%)

Lecture directe : l’inflation reste tirée par des dépenses du quotidien incompressibles.

Prix alimentaires Tunisie : une pression toujours élevée

Le poste alimentaire reste le principal facteur de tension.

Hausse annuelle des produits alimentaires

Produit Variation annuelle Fruits frais +17,1% Volaille +16,7% Viande d’agneau +14,3% Poisson frais +12,3% Viande bovine +10,8% Huiles alimentaires -7,3%

La baisse des huiles ne compense pas la flambée des produits frais.

Inflation sous-jacente Tunisie : un signal de fond à 4,6%

L’indicateur le plus surveillé par les analystes, l’inflation sous-jacente Tunisie, confirme une pression structurelle :

4,6% en mars 2026

Stable sur un mois

Lecture économique

Inflation moins dépendante des chocs externes (énergie, alimentation)

Signal d’une inflation “installée” dans l’économie

Produits libres vs produits encadrés : un écart préoccupant

La structure des prix révèle un déséquilibre important :

Produits libres : +6,1%

Produits encadrés : +1,2%

Focus alimentation

Alimentaire libre : +7,7%

Alimentaire encadré : +0,2%

Traduction directe : le marché non régulé tire l’inflation vers le haut.

Inflation mensuelle mars 2026 : +1% en un mois

Sur une base mensuelle, la hausse reste marquée :

+1% entre février et mars 2026

Les principales hausses mensuelles

Légumes frais : +5,8%

Volaille : +4%

Fruits frais : +2,9%

Viande d’agneau : +2,5%

Poisson frais : +2%

Exception notable

Œufs : -0,7%

Effet saisonnier : l’impact direct de l’Aïd sur les prix

Le mois de mars a été marqué par les préparatifs de Aïd al-Fitr, entraînant :

Habillement : +1,5% sur un mois Vêtements : +1,7% Chaussures : +1,4%



Un classique : la demande saisonnière alimente mécaniquement les prix.

Produits manufacturés et services : contribution clé à l’inflation

Contribution à l’inflation globale

Produits manufacturés : 1,6%

Services : 1,4%

Évolution annuelle

Produits manufacturés : +4,3%

Services : +4,3% Hébergement : +14,7%



Les services deviennent un relais inflationniste majeur.