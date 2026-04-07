Tunisie : accélération de la transformation numérique de l’administration en 2026

La Tunisie franchit un cap stratégique dans la modernisation de son administration. Derrière les annonces récentes, une réalité concrète : des projets livrés, des réformes structurantes en cours et une volonté claire d’installer une gouvernance plus transparente et efficace.

Portée par le ministre Sofiene Hemissi, cette dynamique repose sur une logique simple : digitaliser pour simplifier, tracer pour contrôler, automatiser pour accélérer.

Transformation numérique en Tunisie : état d’avancement chiffré

Les chiffres sont précis et donnent une lecture claire du rythme engagé :

Indicateur Valeur Projets numériques finalisés (T1 2026) 20 Projets en cours 121 Total des projets engagés 192

Lecture rapide :

10,4 % des projets sont déjà livrés

des projets sont déjà livrés 63 % sont en cours d’exécution

sont en cours d’exécution 26,6 % restent à lancer ou structurer

Ce n’est pas une phase pilote. C’est une transformation à grande échelle.

Réformes clés : fiscalité, services publics et digitalisation massive

Fiscalité numérique : levier central de transparence

Le cœur de la réforme se joue au niveau fiscal :

Facturation électronique (déploiement prévu T3 2026)

(déploiement prévu T3 2026) Timbre fiscal électronique

Identifiant fiscal en ligne

Paiement à distance de la taxe de circulation

Objectif clair :

réduire la fraude

améliorer la traçabilité

renforcer l’équité fiscale

Digitalisation sectorielle : santé, éducation, transport

La transformation ne se limite pas aux finances publiques :

Secteurs concernés :

Santé → mise en place de l’ hôpital numérique

Éducation → digitalisation des systèmes pédagogiques

Transport → services administratifs dématérialisés

Logique globale : passer d’un État bureaucratique à un État plateforme.

Une stratégie nationale structurée depuis 2024

Cette accélération n’est pas improvisée. Elle s’inscrit dans une stratégie lancée en 2024, basée sur trois piliers :

1. Infrastructure numérique

Déploiement de systèmes interconnectés

Modernisation des bases de données publiques

2. Capital humain

Renforcement des compétences numériques

Formation des agents publics

3. Digitalisation des प्रक्रédures

Automatisation des services administratifs

Réduction des interactions physiques

Résultat attendu : moins de lenteur, moins d’opacité, plus d’efficacité.

Impact attendu : efficacité, transparence et attractivité

Les gains attendus sont concrets :

Pour les citoyens :

Réduction des délais administratifs

Accès simplifié aux services publics

Moins de déplacements physiques

Pour l’État :

Meilleur contrôle des flux financiers

Réduction des coûts administratifs

Amélioration de la gouvernance

Pour les investisseurs :

Environnement plus lisible

Procédures accélérées

Réduction des risques bureaucratiques

Classement international : la Tunisie confirme sa progression

Selon le rapport E-Government Survey 2024 :

Indicateur Position Afrique du Nord 1er Afrique 3e Monde 87e Indice EGDI 0,6935

Point clé :