Une nouvelle frontière : le tourisme des abysses

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Par Plumes
abysses afrique

Pendant que certains milliardaires rêvent de conquérir Mars, la Chine explore la direction opposée : les profondeurs marines. À 1 000 mètres sous la surface, là où la lumière disparaît totalement, Pékin prépare une nouvelle forme de tourisme extrême destiné aux ultra-riches, et avance à un rythme impressionnant.

La Chine s’attaque aux profondeurs marines

Le projet chinois vise à transporter des passagers dans ce que les scientifiques appellent la « zone de minuit », située entre 1 000 et 4 000 mètres de profondeur. Dans ce monde obscur, où la lumière du soleil n’existe plus, les touristes pourront découvrir :

  • Les écosystèmes abyssaux uniques
  • Des paysages sous-marins inconnus du grand public
  • Une expérience immersive totale grâce à un habitacle pressurisé

Le China Ship Scientific Research Centre, basé à Wuxi, a finalisé la conception d’un submersible touristique capable d’atteindre 1 000 mètres de profondeur.

Un marché ultra-niche pour les ultra-riches

Jusqu’à présent, le tourisme sous-marin était dominé par quelques acteurs occidentaux :

Entreprise Localisation Capacité / Profondeur
Triton Submarines États-Unis Jusqu’à 1 000 m
U-Boat Worx Pays-Bas Jusqu’à 500 m

La Chine ambitionne de dépasser ces standards avec :

  • Des submersibles capables de descendre plus profondément
  • Une expérience touristique unique et exclusive
  • Un accès à un marché estimé à 525 000 ultra-riches dans le monde

Le fonctionnement du submersible touristique

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Le concept est simple mais audacieux :

  1. Embarquement dans un habitacle pressurisé ultra-sécurisé
  2. Descente verticale jusqu’à 1 000 mètres sous la mer
  3. Observation des fonds marins dans une zone totalement obscure
  4. Possibilité d’extensions futures jusqu’à 4 000 mètres, ouvrant la porte à un tourisme encore plus extrême

Pourquoi la Chine mise sur ce marché

Plusieurs raisons expliquent l’accélération du projet :

  • Innovation technologique : démontrer la supériorité dans le domaine des submersibles
  • Prestige mondial : positionner la Chine comme pionnière du tourisme extrême
  • Diversification économique : capter un marché très lucratif peu exploité
  • Synergie industrielle : combiner expertise maritime et nouvelles technologies

Enjeux et perspectives

Le tourisme des abysses reste un marché limité mais très rentable. Selon les analystes :

  • La demande pour ce type d’expérience pourrait atteindre 1 milliard USD d’ici 2030
  • Les coûts de développement pour un submersible de 1 000 m se situent autour de 50 à 100 millions USD
  • La sécurité et la certification restent les principaux défis

Points clés à retenir

  • Profondeur cible : 1 000 à 4 000 mètres
  • Marché visé : 525 000 ultra-riches dans le monde
  • Concurrence actuelle : Triton Submarines, U-Boat Worx
  • Innovation : submersible pressurisé conçu à Wuxi, Chine
  • Potentiel économique : marché estimé à 1 milliard USD d’ici 2030

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