La Chine renforce son soutien alimentaire et agricole au Togo

La Chine a remis au Togo 2 525 tonnes de riz dans le cadre de son programme d’assistance alimentaire d’urgence, portant le total offert à 5 000 tonnes depuis le début de l’année. Cette livraison concrétise les engagements pris lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en septembre 2024.
« Ce geste incarne l’amitié sincère du peuple chinois et traduit concrètement le concept de communauté de destin pour l’humanité », a déclaré Wang Min, ambassadrice de Chine à Lomé.
Une assistance alimentaire d’urgence ciblée et significative
La remise de riz par la Chine s’inscrit dans une stratégie de soutien alimentaire et humanitaire, visant à sécuriser l’accès à la nourriture dans les régions vulnérables du Togo.
Points clés :
- Total des dons depuis 2025 : 5 000 tonnes de riz
- Deuxième livraison de l’année : 2 525 tonnes
- Soutien conforme aux engagements du FOCAC 2024
- Distribution prioritaire aux populations à risque et zones rurales
Tableau : Livraison de riz au Togo en 2025
|Date de livraison
|Quantité (tonnes)
|Programme
|Commentaire
|1er semestre 2025
|2 475
|Assistance alimentaire d’urgence
|Première tranche
|2 avril 2026
|2 525
|Assistance alimentaire d’urgence
|Deuxième tranche
|Total
|5 000
|–
|–
Au-delà des dons : un appui durable au secteur agricole
L’aide chinoise ne se limite pas au riz. Elle comprend un renforcement des capacités agricoles, garantissant un impact à long terme sur la production locale.
Actions concrètes :
- Formations agricoles tropicales : deux années consécutives, ciblant agriculteurs et techniciens
- Forage de 300 puits dans la région des Plateaux pour sécuriser l’accès à l’eau
- Transfert de technologies directement sur les champs pour améliorer les rendements et la qualité des cultures
Focus sur les bénéfices :
- Augmentation de la production locale de riz et autres cultures
- Sécurisation de l’eau pour l’agriculture irriguée
- Développement de compétences techniques pour les agriculteurs togolais