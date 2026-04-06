La Chine renforce son soutien alimentaire et agricole au Togo

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Par Plumes
chine togo

La Chine a remis au Togo 2 525 tonnes de riz dans le cadre de son programme d’assistance alimentaire d’urgence, portant le total offert à 5 000 tonnes depuis le début de l’année. Cette livraison concrétise les engagements pris lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en septembre 2024.

« Ce geste incarne l’amitié sincère du peuple chinois et traduit concrètement le concept de communauté de destin pour l’humanité », a déclaré Wang Min, ambassadrice de Chine à Lomé.

Une assistance alimentaire d’urgence ciblée et significative

La remise de riz par la Chine s’inscrit dans une stratégie de soutien alimentaire et humanitaire, visant à sécuriser l’accès à la nourriture dans les régions vulnérables du Togo.

Points clés :

  • Total des dons depuis 2025 : 5 000 tonnes de riz
  • Deuxième livraison de l’année : 2 525 tonnes
  • Soutien conforme aux engagements du FOCAC 2024
  • Distribution prioritaire aux populations à risque et zones rurales

Tableau : Livraison de riz au Togo en 2025

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Date de livraison Quantité (tonnes) Programme Commentaire
1er semestre 2025 2 475 Assistance alimentaire d’urgence Première tranche
2 avril 2026 2 525 Assistance alimentaire d’urgence Deuxième tranche
Total 5 000

Au-delà des dons : un appui durable au secteur agricole

L’aide chinoise ne se limite pas au riz. Elle comprend un renforcement des capacités agricoles, garantissant un impact à long terme sur la production locale.

Actions concrètes :

  • Formations agricoles tropicales : deux années consécutives, ciblant agriculteurs et techniciens
  • Forage de 300 puits dans la région des Plateaux pour sécuriser l’accès à l’eau
  • Transfert de technologies directement sur les champs pour améliorer les rendements et la qualité des cultures

Focus sur les bénéfices :

  • Augmentation de la production locale de riz et autres cultures
  • Sécurisation de l’eau pour l’agriculture irriguée
  • Développement de compétences techniques pour les agriculteurs togolais

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