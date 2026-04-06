La Tunisie face au vieillissement : une hausse notable de l’espérance de vie

La Tunisie enregistre une évolution démographique marquée par une augmentation de l’espérance de vie, plaçant le pays face à une transition rapide vers une société plus âgée. Selon les dernières données, l’espérance de vie atteint 75 ans pour les hommes et 78 ans pour les femmes, illustrant un progrès significatif en matière de santé publique.

Cette tendance, confirmée lors de la 20ᵉ édition du Forum méditerranéen de gériatrie à Sousse, révèle les défis à venir pour le système médical et social tunisien.

L’espérance de vie en Tunisie : chiffres et tendances

Selon Fatma Ben Faraj Ismail, professeure en médecine interne et présidente du comité d’organisation du forum :

La hausse de l’espérance de vie s’explique par la baisse du taux de mortalité infantile et l’amélioration de la prise en charge médicale.

et l’amélioration de la prise en charge médicale. L’ indice de fécondité est aujourd’hui inférieur à 2 enfants par femme , insuffisant pour assurer le renouvellement des générations.

est aujourd’hui inférieur à , insuffisant pour assurer le renouvellement des générations. L’émigration des jeunes contribue à un déséquilibre démographique, réduisant la part des tranches d’âge actives.

Indicateur démographique Valeur actuelle Commentaire Espérance de vie hommes 75 ans Progrès continu depuis 2000 Espérance de vie femmes 78 ans Écart hommes/femmes stable Indice de fécondité < 2 enfants Risque de déclin générationnel Part des 65 ans et + 10-12 % Estimation basée sur tendances démographiques Taux d’émigration jeunes 3-4 % Accentue le vieillissement démographique

Les facteurs du vieillissement en Tunisie

Le vieillissement de la population tunisienne est le résultat de plusieurs facteurs interconnectés :

Baisse du taux de natalité : moins de naissances par couple réduit le poids des jeunes générations.

: moins de naissances par couple réduit le poids des jeunes générations. Amélioration des soins et de la santé publique : prolongation de la durée de vie moyenne.

: prolongation de la durée de vie moyenne. Migration des jeunes adultes : l’exode vers l’étranger accentue la proportion de seniors.

Conséquences socio-économiques

Le vieillissement de la population a des répercussions directes sur :

La charge sur le système de santé , avec des besoins accrus en gériatrie.

, avec des besoins accrus en gériatrie. Les politiques sociales : retraite, aides et services dédiés aux seniors.

: retraite, aides et services dédiés aux seniors. Le marché du travail : diminution de la population active disponible.

Le Forum méditerranéen de gériatrie : un rendez-vous clé

Organisé par :

L’ Association tunisienne de gériatrie et de gérontologie

L’ Association tunisienne de médecine générale

En collaboration avec le service de médecine interne de l’hôpital Sahloul, la Faculté de médecine de Sousse, l’Université de Sousse et l’Organisation mondiale du vieillissement pour la région Afrique

Le forum constitue une plateforme stratégique pour :