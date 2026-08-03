L’industrie aéronautique exhorte les gouvernements africains à aligner les programmes API et PNR sur les normes mondiales

30 juillet 2026 (Nairobi, Johannesburg, Amman) – L’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), l’Association des compagnies aériennes d’Afrique australe (AASA) et l’Association du transport aérien international (IATA) ont exhorté les États africains à mettre en œuvre les systèmes d’Informations préalables sur les passagers (API) et de Dossier passager (PNR) conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et aux meilleures pratiques mondiales.

Les systèmes API et PNR fournissent aux gouvernements des informations sur les passagers avant le voyage, contribuant ainsi à renforcer la sécurité des frontières, à soutenir les efforts des forces de l’ordre et à faciliter le mouvement des voyageurs légitimes. Il est toutefois essentiel que les États africains mettant en œuvre l’API et le PNR le fassent en accord avec les normes internationalement convenues, et qu’ils soient soutenus par des cadres juridiques et opérationnels clairs. Ceux-ci comprennent :

Légalité : Établir un cadre juridique clair aligné sur les normes internationales en matière d’API et de PNR, y compris les accords bilatéraux ou régionaux applicables. Il doit définir les données requises et désigner une seule autorité responsable.

Proportionnalité : Ne collecter que les données nécessaires à l’usage prévu, conformément aux Lignes directrices sur les informations préalables sur les passagers adoptées par l’Organisation mondiale des douanes / IATA / OACI et aux Lignes directrices de l’OACI sur les données des dossiers passagers. Les données doivent être conservées pendant une période définie et les mesures d’évaluation des risques doivent inclure des garanties contre la discrimination.

Finalité : Utiliser les informations collectées uniquement pour des raisons légitimes telles que le contrôle des frontières, la sécurité, l’application de la loi et la prévention des crimes graves.

Cohérence et exactitude : Suivre des formats mondiaux harmonisés pour la collecte des données, et stocker et transférer les données de manière sécurisée.

Les organisations ont également exhorté les gouvernements à ne pas financer les programmes nationaux de sécurité des frontières liés à l’API et au PNR par le biais de redevances imposées aux compagnies aériennes et/ou aux passagers. La politique de l’OACI sur les redevances des aéroports et des services de navigation aérienne (Doc 9082) précise clairement que la sécurité des frontières est une responsabilité gouvernementale et que les coûts associés, y compris ceux liés aux programmes API et PNR, devraient être financés par les gouvernements plutôt que par les compagnies aériennes ou les passagers. Imposer des frais liés à l’API et au PNR aux compagnies aériennes pour financer les programmes gouvernementaux de sécurité des frontières augmente le coût du voyage, nuit à la connectivité et affaiblit les avantages économiques que l’aviation génère par le biais du tourisme, du commerce et de l’investissement.