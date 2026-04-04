AFRAA et 4 MRO africains fondateurs lancent la première conférence MRO à Addis-Abeba pour une maintenance aérienne durable en Afrique

AFRAA et 4 MRO africains fondateurs lancent la première conférence MRO à Addis-Abeba pour une maintenance aérienne durable en Afrique

L’African Airlines Association (AFRAA) et les MRO fondateurs (Ethiopian MRO, EgyptAir, Kenya Airways MRO, SAA Technical) ont ouvert la 1ère conférence africaine MRO à Addis-Abeba. Plus de 450 délégués de 50 pays pour construire un écosystème de maintenance résilient et compétitif, réduire la dépendance extérieure et créer des milliers d’emplois qualifiés.

L’AFRAA et les quatre MRO africains fondateurs lancent la conférence inaugurale MRO à Addis-Abeba pour une maintenance aérienne durable en Afrique

Addis-Abeba, Éthiopie, 29 mars 2026 – L’African Airlines Association (AFRAA) , en partenariat avec les fournisseurs fondateurs africains de maintenance, réparation et révision (MRO) – à savoir Ethiopian MRO, EgyptAir Maintenance & Engineering, Kenya Airways MRO et South African Airways Technical (SAA Technical) , soutenus par de nombreuses autres parties prenantes de l’aviation – a officiellement ouvert aujourd’hui la 1ère Conférence Africaine MRO à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Organisée par Ethiopian Airlines du 29 au 31 mars 2026 à l’Ethiopian Skylight Hotel, sous le patronage du gouvernement éthiopien, cette conférence marque une étape majeure dans le parcours de l’Afrique vers la construction d’un écosystème de maintenance aéronautique résilient, compétitif et durable.

Placée sous le thème « Construire un écosystème MRO durable en Afrique » , l’événement a rassemblé plus de 450 délégués de haut niveau venus de plus de 50 pays, incluant des dirigeants de compagnies aériennes, des responsables MRO, des constructeurs (OEM), des régulateurs et des fournisseurs de technologies, soulignant l’urgence et l’opportunité croissantes de transformer le paysage de la maintenance aéronautique en Afrique.

Un impératif stratégique pour l’aviation africaine

Malgré la croissance rapide du transport aérien sur le continent, une part significative de la maintenance des avions des compagnies africaines est effectuée hors d’Afrique, ce qui entraîne des sorties de capitaux annuelles de plusieurs milliards de dollars, des coûts opérationnels plus élevés et des temps d’immobilisation plus longs.

La Conférence Africaine MRO vise à inverser cette tendance en créant une plateforme dédiée pour :

Renforcer la capacité et les compétences MRO régionales

Améliorer la résilience et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement

Développer la main-d’œuvre technique aéronautique africaine

Accélérer l’adoption des technologies de maintenance numérique et prédictive

Favoriser la collaboration et les partenariats intra-africains

Déclarations officielles

Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Abderahmane Berthé, Secrétaire général de l’AFRAA, a souligné :

« L’avenir de l’aviation africaine ne dépend pas seulement de l’expansion des flottes et des réseaux, mais aussi de la construction de bases techniques solides. Développer un écosystème MRO autosuffisant est essentiel pour réduire les coûts, améliorer la fiabilité et conserver la valeur au sein du continent. »

Son Excellence M. Dhenge Boru, Ministre d’État éthiopien des Transports et de la Logistique, a déclaré :

« Le ministre des Transports et de la Logistique d’Éthiopie est un fervent défenseur de telles initiatives qui rassemblent les professionnels de l’aviation, car nous croyons qu’elles sont essentielles pour libérer notre expertise combinée et accélérer notre succès. En nous réunissant lors de cet événement, nous maintenons l’effort collaboratif pour aboutir rapidement à des résultats positifs pour le secteur aéronautique de notre continent et au-delà. »

M. Mesfin Tasew, PDG d’Ethiopian Airlines Group, a ajouté :

« Cette conférence revêt une grande importance car elle réunit sous un même toit les leaders de l’aviation africaine, les régulateurs, les constructeurs et les innovateurs. Elle offre une plateforme unique pour transformer notre vision collective en actions concrètes. En travaillant ensemble, nous favorisons la collaboration pour construire un réseau MRO africain résilient et compétitif. »

M. Moosa Desai, Président du Comité directeur MRO de l’AFRAA et PDG par intérim de South African Airways Technical, a indiqué :

« Cette initiative MRO menée par l’AFRAA vise à renforcer et unifier le secteur MRO africain. En promouvant la collaboration, en standardisant les procédures et en partageant l’expertise et les capacités à travers le continent, elle jette les bases d’une croissance durable et améliore la compétitivité mondiale des MRO africains. Cette initiative est vitale pour le développement des compétences, l’alignement des fournisseurs et la résilience à long terme de l’industrie de la maintenance aéronautique en Afrique. »

Du dialogue aux affaires : le B2B Marketplace de l’AFRAA

Un élément central de la conférence est le AFRAA MRO Marketplace, une plateforme B2B structurée conçue pour transformer les discussions en résultats commerciaux concrets. Grâce à des réunions individuelles pré-arrangées, les compagnies aériennes africaines, les MRO et les équipes d’approvisionnement interagissent directement avec les OEM, les fournisseurs de services mondiaux et les entreprises technologiques pour :

Négocier des contrats de maintenance

Explorer des solutions techniques innovantes

Optimiser les stratégies de chaîne d’approvisionnement

Établir des partenariats stratégiques à long terme

Cette approche orientée résultats positionne la conférence comme bien plus qu’un forum de partage de connaissances – elle agit comme un catalyseur d’impact commercial et opérationnel réel sur l’ensemble de la chaîne de valeur aéronautique africaine.

Relever les défis et opportunités de la MRO en Afrique

Lors des sessions plénières, panels de direction et masterclasses techniques, les délégués aborderont les questions les plus pressantes qui façonnent le secteur, notamment :

Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement affectant la disponibilité des avions et les délais de rotation

La forte dépendance aux services de maintenance hors du continent

Les pénuries de compétences et les défis de fidélisation de la main-d’œuvre

La fragmentation réglementaire limitant les opérations MRO transfrontalières

La transformation numérique, incluant l’IA, le big data et la maintenance prédictive

La durabilité et les pratiques de maintenance verte dans la chaîne de valeur MRO

La conférence met également en lumière l’immense opportunité pour l’Afrique de :

Créer des milliers d’emplois techniques qualifiés

Conserver des milliards de dollars au sein des économies africaines

Renforcer la chaîne de valeur aéronautique

Améliorer la compétitivité et la connectivité des compagnies aériennes

Un appel à la collaboration

Le succès de l’écosystème MRO africain reposera sur trois piliers critiques :

Collaboration entre compagnies aériennes, MRO, OEM et régulateurs

Développement des talents techniques par la formation et l’investissement dans les compétences

Transformation numérique pour améliorer l’efficacité, la fiabilité et la gestion des coûts

L’AFRAA a réaffirmé son engagement à travailler avec toutes les parties prenantes de l’écosystème aéronautique pour faire avancer ces priorités et libérer tout le potentiel du secteur aérien africain.

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