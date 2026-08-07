1,2 milliard de jeunes vont déferler sur le marché du travail : le monde peut-il encore éviter la crise ?

D’ici 2035, 1,2 milliard de jeunes des pays en développement vont arriver sur le marché du travail, mais seuls 400 millions d’emplois sont attendus. Face à ce gouffre démographique qui menace la stabilité mondiale, la Banque mondiale dévoile une stratégie en trois piliers pour transformer cette bombe à retardement en opportunité économique.

1,2 milliard de jeunes vont déferler sur le marché du travail : le monde peut-il encore éviter la crise ?

Alors que les guerres et les paniques boursières captent chaque jour l’attention des médias, une lame de fond silencieuse est en train de redessiner les équilibres planétaires. Dans les dix à quinze prochaines années, pas moins de 1,2 milliard de jeunes dans les pays en développement atteindront l’âge de travailler. Face à eux, les perspectives économiques actuelles ne promettent que 400 millions d’emplois. Ce déficit vertigineux n’est plus seulement une question d’aide au développement ; il est devenu un impératif de sécurité nationale et de stabilité économique.

Une bombe à retardement démographique éclipsée par l’urgence du moment

Longtemps relégué au rang de simple problème social, l’explosion de la population active dans les pays du Sud est pourtant l’un des « chocs de basse fréquence » les plus dévastateurs que le monde ait connus. Contrairement aux crises immédiates qui font la une des journaux, cette tendance s’installe dans la durée. Pourtant, lors du dernier forum de Davos, cet enjeu majeur a été rapidement éclipsé par l’actualité brûlante.

« Négligé trop longtemps, le feu qui couve peut se transformer en brasier », alertent les experts du Groupe de la Banque mondiale, qui appellent à une mobilisation immédiate lors des prochains sommets du G7, du G20 et de la Conférence de Munich sur la sécurité.

Si rien n’est fait, les conséquences sont aussi prévisibles que redoutables : institutions sous pression, migrations irrégulières massives, conflits et montée de l’insécurité. Une jeunesse privée de perspectives est une jeunesse prête à emprunter n’importe quelle issue de secours.

La stratégie des « Trois Piliers » pour inverser la tendance

Face à cette équation impossible, la Banque mondiale refuse de céder au fatalisme. L’institution articule désormais financements publics, capitaux privés et expertise autour d’une feuille de route ambitieuse fondée sur trois leviers concrets.

Pilier 1 – Investir dans les infrastructures humaines et matérielles

Il ne peut y avoir d’économie florissante sans fondations solides. Le premier pilier vise à créer le socle indispensable à l’activité : électricité fiable, transports efficaces, mais surtout, systèmes d’éducation et de santé performants.

Un exemple probant en Inde : à Bhubaneswar, un centre de formation cofinancé par l’État et le secteur privé forme chaque année 38 000 personnes. L’astuce ? Les cursus sont calqués sur les besoins réels du marché local. Résultat : la quasi-totalité des diplômés trouvent un emploi ou créent leur propre entreprise dans les domaines de l’ingénierie et de la propriété intellectuelle.

Pilier 2 – Créer un écosystème favorable aux entrepreneurs

Les emplois ne naissent pas de décrets, mais de l’initiative privée. Le deuxième pilier consiste donc à instaurer un environnement réglementaire clair et prévisible. En réduisant l’incertitude, les États permettent aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) – qui sont les principaux pourvoyeurs d’emplois dans le monde – de se développer sereinement.

Pilier 3 – Aider les entreprises à changer d’échelle via la finance

Le dernier maillon de la chaîne est financier. Par l’intermédiaire de ses branches dédiées au secteur privé, la Banque mondiale injecte des fonds, des garanties et des assurances contre les risques politiques.

Parmi les dispositifs récents, une garantie de financement du commerce accordée au Banco do Brasil permet de débloquer près de 700 millions de dollars de financements abordables. Cette manne est directement orientée vers les petites entreprises agricoles brésiliennes, prouvant que l’argent public peut efficacement catalyser les capitaux privés vers l’économie réelle.

Cinq secteurs prioritaires pour créer des millions d’emplois durables

Pour maximiser l’impact de ses investissements, le Groupe de la Banque mondiale concentre ses efforts sur cinq secteurs à fort potentiel de main-d’œuvre :

Infrastructures et énergie Agroalimentaire Soins de santé primaires Tourisme Industrie manufacturière à valeur ajoutée

Cette approche n’est pas une théorie abstraite. Elle repose sur des données probantes et des arbitrages difficiles pour garantir que chaque ressource limitée génère l’impact social et économique le plus large possible.

Un jeu gagnant-gagnant pour les pays émergents… et les pays riches

Contrairement aux idées reçues, relever ce défi n’est pas un jeu à somme nulle. D’ici à 2050, plus de 85 % de la population mondiale vivra dans les pays en développement. Ce réservoir de main-d’œuvre représente aussi la plus vaste expansion de consommateurs et de marchés jamais enregistrée.

Pour les pays en développement : les emplois génèrent revenus, stabilité et dignité. Ils freinent l’exode des cerveaux et renforcent la demande intérieure.

Pour les pays développés : des économies émergentes plus riches deviennent des partenaires commerciaux plus solides, des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et des voisins plus stables, réduisant les coûts économiques et politiques liés aux migrations et à l’insécurité.

Pour le secteur privé : la croissance démographique rapide signifie une demande soutenue en énergie, logements, soins et biens manufacturés. C’est l’une des plus grandes opportunités d’investissement des prochaines décennies.

L’heure des choix stratégiques a sonné

La difficulté n’a jamais été l’absence d’opportunités, mais la perception du risque. C’est précisément là que les institutions de développement jouent leur rôle de catalyseur : en finançant les infrastructures, en soutenant les réformes et en réduisant l’incertitude.

« La question n’est pas de savoir si ces forces configureront l’avenir, elles le feront sans aucun doute possible. L’alternative est claire : agir assez tôt pour les transformer en opportunités… ou attendre qu’elles éclatent et que l’instabilité nous frappe de plein fouet. »

Le compte à rebours est lancé. Dans les dix prochaines années, chaque milliard investi dans cette jeunesse sera un bouclier contre les crises de demain. L’inaction, elle, a déjà un prix : celui de la stabilité mondiale.

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