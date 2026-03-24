Tunisie : 10 milliards de dinars dans le rouge, l’économie sous tension de liquidité

À fin novembre 2025, les comptes bancaires débiteurs en Tunisie atteignent 10,240 milliards de dinars, soit 8,9 % des crédits bancaires totaux.

Derrière ce chiffre, un constat simple : l’économie ne génère pas assez de liquidités. Le découvert bancaire n’est plus un accident ponctuel, c’est devenu un mode de fonctionnement.

Un volume de découvert bancaire devenu structurel

Les comptes bancaires débiteurs regroupent les soldes négatifs prolongés des ménages et des entreprises.

Aujourd’hui, ils représentent :

10,24 milliards de dinars en encours

8,9 % du total des crédits à l’économie

Une tendance haussière dans un contexte de taux élevés

Ce niveau indique une pression généralisée sur la trésorerie, pas un simple usage conjoncturel du crédit court terme.

Entreprises tunisiennes : trésorerie sous contrainte permanente

Le premier bloc de tension vient des entreprises.

Dans les faits, leur fonctionnement repose de plus en plus sur le court terme :

Les marges sont absorbées par les charges d’exploitation

L’investissement recule ou est gelé

Le financement bancaire sert à couvrir le quotidien

Résultat direct :

le crédit bancaire remplace l’autofinancement

Autres facteurs aggravants :

allongement des délais de paiement entre clients et fournisseurs

faibles niveaux de fonds propres dans de nombreuses entreprises

dépendance structurelle au financement bancaire dès la création

On est dans une économie où la trésorerie circule lentement, et où chaque retard de paiement se transforme en découvert.

Ménages : un recours massif au découvert bancaire

La pression ne se limite pas aux entreprises.

Les ménages utilisent de plus en plus leurs facilités de découvert pour absorber le coût de la vie.

Principales contraintes :

salaires insuffisants face aux dépenses fixes

crédits en cours (immobilier, consommation)

dépenses saisonnières lourdes (Ramadan, rentrée scolaire, fêtes)

En pratique :

le compte courant devient un outil de survie mensuel

les fins de mois sont financées par le découvert

Sous-capitalisation et dépendance au crédit

Un facteur structurel explique une grande partie du problème : la faiblesse des fonds propres.

On observe :

création d’entreprises avec capital minimal

recours massif au crédit bancaire dès le départ

préférence pour les garanties immobilières plutôt que les apports en cash

Conséquences :

dépendance chronique au crédit bancaire

incapacité à absorber les chocs économiques

fragilité financière généralisée

Délais de paiement et blocage de la liquidité

Autre facteur clé : la lenteur des paiements dans le circuit économique.

Le mécanisme est simple :

les clients paient en retard

les fournisseurs attendent

les entreprises compensent via découvert bancaire

Effet domino :

tension sur la trésorerie des entreprises

recours permanent au crédit court terme

accumulation des soldes débiteurs

Une économie en mode survie financière

En combinant les données, un schéma clair apparaît :

ménages sous pression → consommation financée à crédit

entreprises fragiles → activité financée à découvert

banques exposées → hausse du risque systémique

Ce n’est pas une crise brutale, mais une érosion progressive de la liquidité.

Une croissance sans liquidité

Les 10,24 milliards de dinars de comptes bancaires débiteurs ne sont pas juste un indicateur bancaire.

C’est le reflet d’un système où :

le crédit remplace la croissance

la trésorerie est constamment déficitaire

l’économie fonctionne en flux tendu

Tant que la création de valeur liquide ne suit pas, le découvert restera une norme plutôt qu’une exception.