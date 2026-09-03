Baisse de 10 % du PNB : simple accident financier ou signal d’alerte pour les banques tunisiennes ?

Baisse de 10 % du PNB : simple accident financier ou signal d’alerte pour les banques tunisiennes ?

Alors que la digitalisation et l’innovation sont sur toutes les lèvres, la contre-performance d’un établissement bancaire coté à Tunis interroge. Au-delà du chiffre, c’est la capacité des banques historiques à se réinventer qui est mise en cause.

Dans le paysage bancaire tunisien, les discours stratégiques sont désormais rythmés par des mots d’ordre : intelligence artificielle, expérience client, modernisation des outils. Pourtant, au premier semestre 2026, un indicateur vient rappeler brutalement la réalité du terrain. L’une des banques cotées affiche une chute de 10 % de son produit net bancaire (PNB) sur un an. Un repli qui soulève une question bien plus large qu’un simple aléa comptable.

Une contre-performance qui révèle les limites d’un modèle hérité

Derrière ce chiffre rouge se dessine un constat plus inquiétant : le modèle d’affaires traditionnel, fondé sur des schémas de pensée et des processus hérités d’une autre époque, montre ses limites face aux nouvelles exigences du secteur.

La question n’est plus simplement conjoncturelle. Elle devient stratégique : une institution bancaire peut-elle véritablement se transformer en conservant les mêmes logiques de décision, les mêmes circuits de validation et la même culture managériale qui ont fait son succès passé, mais qui freinent aujourd’hui son adaptation ?

La digitalisation ne suffit pas : une transformation systémique s’impose

Nombreux sont ceux qui réduisent encore la transformation à une simple couche technologique : une application mobile, un nouveau canal de distribution, ou une campagne de communication sur l’innovation. Or, cette approche superficielle est vouée à l’échec si elle ne s’accompagne pas d’une refonte en profondeur du modèle lui-même.

La véritable révolution touche plusieurs dimensions clés :

la méthode de prise de décision , trop souvent verticale et lente ;

la vitesse d’exécution , inadaptée à un marché en mouvement perpétuel ;

la culture de la performance , parfois étouffée par des réflexes administratifs ;

la relation client , qui exige désormais de la réactivité et de la personnalisation ;

la capacité à remettre en cause les habitudes, y compris les plus ancrées.

Dans ce contexte, ajouter une couche numérique sur un socle rigide revient à peindre un navire qui prend l’eau. La modernisation ne peut être efficace que si elle est systémique et touche l’ADN même de l’organisation.

Un défi culturel et managérial plus que technologique

Le vrai obstacle n’est donc pas seulement l’obsolescence des outils, mais bien la persistance d’une culture et d’un management hérités. Dans les banques historiques, le renouvellement des dirigeants suit souvent une logique de succession interne : le numéro 2 devient numéro 1, le numéro 3 devient numéro 2.

Si cette continuité rassure à court terme, elle ne garantit en rien une nouvelle trajectoire. Lorsque les mêmes pratiques, les mêmes réflexes et les mêmes modèles de pensée se reproduisent, les résultats finissent inévitablement par converger vers la même logique.

Deux voies possibles pour réinventer l’avenir bancaire

Face à ce défi, les organisations qui réussiront leur mutation seront celles qui sauront emprunter l’une des deux voies suivantes :

S’appuyer sur une génération expérimentée capable de transformer l’héritage en levier d’adaptation, en faisant preuve d’ouverture, d’intelligence situationnelle et d’une réelle capacité à évoluer. Faire émerger une nouvelle génération de dirigeants et de managers, apportant une lecture inédite du marché, une culture d’exécution décomplexée et une agilité nouvelle face aux perturbations du secteur.

Il ne s’agit pas d’opposer systématiquement l’ancien et le nouveau, mais de rompre avec un modèle où le passé devient un frein plutôt qu’un atout concurrentiel.

L’enjeu ultime : savoir réinventer son avenir

Dans la banque de demain, la question décisive ne sera plus : « Qui possède la plus grande histoire ou le plus gros bilan ? » Elle sera : « Qui possède la capacité de réinventer son avenir ? »

La baisse de 10 % du PNB constatée ce semestre n’est peut-être qu’un accident conjoncturel. Mais elle pourrait aussi être le premier symptôme d’un mal plus profond, celui d’une inertie organisationnelle que la seule technologie ne suffira pas à guérir. Le temps des diagnostics est venu ; celui des actes, plus encore.

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