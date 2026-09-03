ChatGPT écrase la concurrence : 53 % du trafic mondial de l’IA pour un seul outil

En juin 2026, l’outil d’OpenAI a enregistré 5,3 milliards de visites web, soit plus que les 14 principaux concurrents réunis. Une domination sans précédent qui interroge sur la capacité des géants technologiques à rattraper le pionnier de l’IA conversationnelle.

Le paysage de l’intelligence artificielle générative est souvent présenté comme un champ de bataille acharné entre géants technologiques. Pourtant, les chiffres du trafic web racontent une tout autre histoire. Une seule plateforme, ChatGPT, capte à elle seule 53 % des visites des 15 premiers outils d’IA, selon les données compilées par AITools xyz à partir de SEMrush et Ahrefs pour le mois de juin 2026.

Un écart si colossal qu’il interroge : assiste-t-on à une bulle spéculative, ou à la confirmation d’une loi impitoyable des marchés numériques, celle du « winner takes all » ?

Le podium : ChatGPT, Gemini et Claude, un trio loin d’être équilibré

Le classement des outils d’IA les plus visités affiche une hiérarchie claire, presque sans appel :

ChatGPT (OpenAI) : 5,3 milliards de visites

Le leader incontesté continue d’étendre son avance. Lancé en novembre 2022, l’outil d’OpenAI est entré dans le classement des sites les plus visités au monde début 2024, un an seulement après sa création. Quatre ans plus tard, son avance s’est encore creusée, passant de 4,7 milliards à 5,3 milliards de visites mensuelles.

Gemini (Google) : 1,1 milliard de visites

Le concurrent de Google, pourtant intégré à l’écosystème du moteur de recherche, du navigateur Chrome et du système d’exploitation Android, plafonne à un cinquième du trafic de ChatGPT. Une performance honorable, mais qui soulève une question cruciale : la distribution ne suffit pas à faire le succès.

Claude (Anthropic) : 968 millions de visites

Le dauphin de ChatGPT complète le podium, frôlant le milliard de visites. Anthropic, pourtant soutenue par des poids lourds comme Amazon et Google, n’atteint pas la masse critique de son rival historique.

Une domination américaine écrasante, trois exceptions notables

Sur les 15 premières places du classement, 12 sont occupées par des entreprises américaines. Une mainmise qui témoigne de la concentration de l’innovation et des capitaux dans la Silicon Valley.

Trois exceptions viennent toutefois briser cette hégémonie :

🇦🇺 Canva (Australie) : 760 millions de visites. La plateforme de design graphique, qui a intégré des fonctionnalités d’IA générative, confirme son statut de championne du Pacifique.

🇨🇳 DeepSeek (Chine) : 319 millions de visites. Le modèle chinois, porté par l’engouement pour les alternatives locales à OpenAI, s’impose comme le leader asiatique.

🇪🇸 Magnific (Espagne) : 117 millions de visites. L’outil de retouche d’image par IA, plus discret, tire son épingle du jeu dans un marché ultra-concurrentiel.

Google et Microsoft : la distribution ne fait pas le succès

Ce qui frappe dans ces données, c’est l’étonnante contre-performance des géants historiques du numérique.

Google est la seule entreprise à placer deux outils dans ce classement : Gemini (1,1 milliard) et Google Translate (343 millions). Mais additionnés, ils restent sous un tiers du trafic de ChatGPT. Une situation paradoxale pour une société qui contrôle le moteur de recherche le plus utilisé au monde, le navigateur Chrome et le système d’exploitation Android. La distribution ne suffit donc pas à imposer un produit d’IA conversationnelle.

Microsoft vit une expérience similaire. Copilot, pourtant intégré à Windows, Office et Bing, ne capte que 93 millions de visites web, hors usage intégré aux applications bureautiques. Une présence en retrait qui contraste avec les milliards d’utilisateurs de l’écosystème Microsoft.

Les chatbots de personnages, un usage grand public méconnu

Autre signal intéressant : les chatbots de personnages cumulent 339 millions de visites, soit davantage que Perplexity et Microsoft Copilot réunis.

JanitorAI : 173 millions de visites

Character AI : 165 millions de visites

Ces plateformes, qui permettent de converser avec des personnalités virtuelles (célébrités, personnages de fiction, mentors personnalisés), rencontrent un succès massif auprès du grand public. Elles démontrent que l’IA conversationnelle de compagnie est déjà un usage de premier plan, bien au-delà des cas d’usage professionnels ou scolaires.

Leçon : la notoriété acquise en premier, plus que la performance des modèles

À la lecture de ces chiffres, une conclusion s’impose : la supériorité technique des modèles ne fait pas le trafic. La notoriété acquise en premier, si. ChatGPT a bénéficié d’un effet de pionnier irréversible. Il a été le premier outil d’IA générative à toucher le grand public, à entrer dans les conversations quotidiennes, et à s’imposer comme le réflexe naturel des internautes.

Quatre ans après son lancement, et malgré l’arrivée de concurrents techniquement redoutables, personne n’a rattrapé l’avantage du pionnier. L’histoire du numérique nous a pourtant appris que ce schéma se répète : Google a dominé la recherche, Facebook les réseaux sociaux, Amazon le commerce en ligne. ChatGPT semble aujourd’hui en passe de devenir le « Google de l’IA conversationnelle ».

Et vous, quel outil ouvrez-vous en premier le matin ? ChatGPT, Gemini, Claude, ou un autre ? La réponse pourrait bien en dire long sur vos habitudes numériques, mais aussi sur les dynamiques de marché à l’œuvre.

Méthodologie : visites web uniquement, applications mobiles et API exclues. Données issues des outils SEMrush et Ahrefs, compilées par AITools xyz pour le mois de juin 2026.