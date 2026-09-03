Attijari bank enregistre une progression de 5,9% en bénéfice au premier semestre 2026

La banque tunisienne confirme sa dynamique de croissance avec une hausse de 5,9 % de son résultat net, malgré une dégradation sensible du coût du risque et un doublement des provisions sur créances douteuses.

Au terme des six premiers mois de l’exercice 2026, Attijari bank affiche un résultat net de 123 millions de dinars (MDT), contre 116,2 MDT à la même période en 2025. Cette progression de 5,9 % témoigne de la résilience et de la capacité de l’établissement à générer de la valeur dans un environnement économique marqué par une hausse des risques de crédit.

Une performance opérationnelle soutenue par le produit net bancaire

Le produit net bancaire (PNB) de la banque s’élève à 374,7 MDT sur les six premiers mois de l’année, enregistrant une augmentation de 5,1 % par rapport à juin 2025. Cette évolution favorable reflète la bonne tenue des activités de base et la diversification des sources de revenus.

Parallèlement, le résultat d’exploitation a atteint 170,9 MDT, en hausse de 2,3 % sur un an. Cette croissance, bien que modérée, confirme la maîtrise des charges structurelles et l’efficacité opérationnelle du management.

Le portefeuille d’investissement, principal moteur de la hausse du PNB

L’un des faits marquants de ce semestre réside dans la performance exceptionnelle du portefeuille d’investissement. Ses revenus ont bondi de 57 % pour atteindre plus de 145 MDT, contre seulement 92,7 MDT un an plus tôt. Cette embellie compense largement les pressions constatées sur d’autres segments et renforce la solidité du bilan de la banque.

Une hausse significative du coût du risque et des provisions

Malgré la progression des revenus, le premier semestre 2026 a été marqué par une détérioration du coût du risque. Celui-ci a grimpé de 33 % pour s’établir à près de 22 MDT, contre 13,2 MDT au premier semestre 2025.

Cette dégradation s’explique principalement par la forte augmentation des dotations nettes aux provisions sur créances douteuses. Ces dernières ont pratiquement doublé sur la période, passant à 16,7 MDT, contre 8,35 MDT (calculé sur la base d’un quasi-doublement) au cours des six premiers mois de l’exercice précédent.

Cette politique de provisionnement plus agressive traduit une approche prudente de la part de la direction, visant à anticiper les éventuelles défaillances dans un contexte de ralentissement économique et de resserrement des conditions de crédit.

Un premier semestre contrasté mais maîtrisé

En définitive, Attijari bank réussit à tirer parti de ses leviers de croissance, notamment grâce à son portefeuille d’investissement, tout en faisant face à une dégradation de la qualité du risque client. La capacité de la banque à maintenir une progression de son bénéfice net, malgré un coût du risque en forte hausse, démontre la solidité de son modèle économique et la pertinence de sa stratégie de diversification.

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