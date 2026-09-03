IQOS parmi les marques mondiales les plus valorisées Selon le classement BrandZ 2026 de Kantar

Cette reconnaissance renforce la pertinence croissante d’IQOS auprès des consommateurs et la solidité de la vision sans fumée de Philip Morris International

IQOS, le système de tabac chauffé de Philip Morris International (PMI), fait pour la première fois son entrée dans le classement des 100 marques les plus valorisées au monde établi par Kantar BrandZ 2026.

Cette distinction confirme la dynamique mondiale croissante d’IQOS et témoigne de son émergence en tant que marque emblématique, dotée d’une forte résonance culturelle auprès des consommateurs adultes de nicotine à la recherche de meilleures alternatives à la poursuite du tabagisme. Selon le classement BrandZ, IQOS se positionne au 74ᵉ rang mondial. Forte de la confiance de plus de 35 millions d’utilisateurs IQOS dans le monde, dont la majorité a complètement abandonné la cigarette², la marque continue de montrer la voie vers un avenir sans fumée grâce à une innovation fondée sur la science et à une conception centrée sur les consommateurs.

Anthony Limantara, Directeur des produits sans fumée Maghreb, a déclaré :« Cette reconnaissance reflète les progrès significatifs que nous accomplissons pour engager les consommateurs adultes de nicotine et accélérer notre transition vers un avenir sans fumée. »

Cette 21ᵉ édition du classement met en lumière la manière dont les grandes marques mondiales continuent d’évoluer et d’innover, en soulignant l’importance de proposer des bénéfices concrets répondant aux attentes des consommateurs tout en renforçant leur positionnement et leur proximité avec leurs publics. L’entrée d’IQOS dans le Top 100 des marques mondiales de Kantar illustre son influence croissante au-delà de l’innovation produit, à la croisée de la technologie, du design et de la culture, afin de répondre aux préférences des consommateurs adultes de nicotine.

Cette reconnaissance constitue une nouvelle étape importante dans la stratégie de PMI visant à construire un avenir sans fumée en proposant aux fumeurs adultes de meilleures alternatives aux cigarettes. Parmi ces alternatives figurent les produits innovants à tabac chauffé tels qu’IQOS, qui chauffent le tabac sans le brûler, réduisant ainsi la formation de substances chimiques nocives liées à la combustion tout en offrant le goût authentique du tabac et une satisfaction nicotinique.

Notons que le classement Kantar BrandZ est une référence mondiale qui évalue la valeur des marques en combinant des données financières à une vaste étude sur leur capital de marque. Il offre une analyse approfondie de plus de 22 000 marques dans 54 marchés à travers le monde. Parmi les autres marques figurant dans le classement mondial BrandZ 2026 figurent notamment Google, Claude, ainsi que des entreprises chinoises telles qu’Alibaba et Xiaomi, illustrant les acteurs qui stimulent la création de valeur des marques à l’échelle mondiale.

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