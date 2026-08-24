AFRAA accueille Global Airtech comme partenaire pour renforcer la chaîne d’approvisionnement aéronautique en Afrique

Nairobi, Kenya, 24 août 2026 — L’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) a officiellement admis Global Airtech International en tant que partenaire dans le cadre de son Programme de partenariat. Cette initiative marque une avancée décisive dans le renforcement de la chaîne d’approvisionnement en composants aéronautiques destinés aux transporteurs africains. Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique permanente de l’AFRAA visant à mettre en relation ses compagnies membres avec des fournisseurs de pièces détachées, de matériaux et de soutien technique de classe mondiale, garantissant ainsi la fiabilité et la sécurité des flottes africaines.

Un partenariat stratégique pour la résilience des transporteurs africains

Alors que les compagnies aériennes africaines font face à des contraintes croissantes sur leur chaîne d’approvisionnement et à la hausse des coûts de maintenance des flottes, l’arrivée de Global Airtech dans l’écosystème de l’AFRAA offre une plateforme opportune pour une collaboration structurée. L’objectif est d’améliorer la disponibilité des pièces, de réduire les délais d’intervention et de renforcer la résilience opérationnelle face aux aléas du marché mondial.

Grâce à ce rapprochement, Global Airtech intensifiera son engagement auprès des compagnies africaines, élargira son empreinte en matière de soutien en composants sur le continent et collaborera étroitement avec les transporteurs membres pour optimiser la gestion des stocks et la réactivité logistique.

Global Airtech : un spécialiste mondial des solutions de composants depuis 1989

Global Airtech est un spécialiste reconnu des actifs aéronautiques. Depuis 1989, l’entreprise fournit des solutions complètes de soutien en composants, couvrant l’approvisionnement en équipements de nouvelle génération, le soutien critique en matériaux, les programmes d’échange et de prêt, la gestion des réparations, la gestion des stocks excédentaires, les solutions de consignation et de kits de base, ainsi que le négoce d’actifs et les partenariats stratégiques.

Une présence établie en Afrique et des certifications de rigueur

Basée à Reno, dans le Nevada (États-Unis), Global Airtech dispose de bureaux à Los Angeles, Miami, ainsi qu’au Brésil, en Ouganda, en Inde, en Thaïlande, à Singapour et au Vietnam. Sa présence sur le continent africain est concrétisée par son bureau d’Entebbe, en Ouganda, qui témoigne de son engagement croissant envers le marché aéronautique africain.

La société exploite un service AOG (Aircraft on Ground) disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle détient par ailleurs les accréditations ASA-100/FAA 00-56B et ISO 9001/AS9120D, gages d’une traçabilité rigoureuse, d’une qualification stricte des fournisseurs et d’une prévention efficace contre la contrefaçon de pièces.

Des dirigeants saluent une collaboration prometteuse

M. Abderahmane Berthé, Secrétaire général de l’AFRAA, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’accueillir Global Airtech au sein de la grande famille de l’AFRAA en tant que partenaire. Un accès fiable à des composants et des matériaux de qualité est fondamental pour la sécurité, l’efficacité et la maîtrise des coûts des compagnies aériennes. Global Airtech apporte à nos membres des décennies d’expertise éprouvée et un réseau véritablement mondial. Leur présence établie sur le continent, associée à leurs normes de qualité rigoureuses et à leur soutien AOG permanent, fait d’eux un ajout précieux à notre Programme de partenariat. Nous attendons avec impatience une collaboration qui renforcera la résilience de la chaîne d’approvisionnement des compagnies africaines et soutiendra la croissance continue de notre secteur. » Dans une déclaration conjointe, Adam Chiamulon, Président et COO de Global Airtech, et Rodney Chiamulon, Président du Conseil et CEO, ont ajouté :

« Nous sommes fiers de rejoindre l’AFRAA et de faire partie d’une communauté profondément engagée pour la croissance, la sécurité et le succès de l’aviation africaine. L’Afrique est un pilier important des activités de Global Airtech depuis notre création en 1989, et ce partenariat approfondit un engagement que nous portons depuis des décennies. Notre objectif ne se limite pas à fournir des pièces ; nous voulons construire des relations durables avec les transporteurs africains et les aider à résoudre les problèmes qui affectent la disponibilité et la continuité opérationnelle des aéronefs. Nous voyons dans cette alliance le début d’une coopération à long terme, et nous sommes enthousiastes à l’idée de ce que nous pourrons accomplir ensemble. »

Un réseau élargi pour plus de 40 compagnies membres

En tant que partenaire de l’AFRAA, Global Airtech rejoint désormais un réseau de leaders du secteur au sein du Programme de partenariat, renforçant ainsi son interaction avec la communauté de plus de 40 compagnies aériennes membres à travers le continent. Ce partenariat établit des canaux structurés pour que Global Airtech puisse échanger avec les dirigeants du secteur sur la disponibilité des pièces, la gestion des réparations et les solutions d’approvisionnement à long terme.

Pour les compagnies membres de l’AFRAA, cette collaboration se traduit par un accès élargi à un fournisseur certifié et connecté mondialement, favorisant une meilleure résilience opérationnelle, une réduction des temps d’immobilisation des appareils et une prévisibilité accrue des coûts de maintenance.

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