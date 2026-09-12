Où fait-il bon vivre en 2026 ? Estonie, Singapour et Malaisie en tête, les États-Unis 107e

Rumavi Global Relocation Index 2026 : 184 pays, 24 indicateurs, 4 piliers. Estonie, Singapour et Malaisie sur le podium. États-Unis 107e. 13 des 20 derniers pays sont africains.

Où fait-il bon vivre en 2026 ? L’Estonie en tête, les États-Unis à la 107e place

Classement mondial — Le Rumavi Global Relocation Index 2026 a passé au crible 184 pays selon 24 indicateurs répartis en quatre piliers. Résultat : un podium inattendu, une Europe très présente, une Asie solide et un décrochage spectaculaire des États-Unis, seulement 107e sur 184.

Un classement bâti sur quatre piliers

Pour établir ce palmarès mondial de l’attractivité et du cadre de vie, l’indice s’appuie sur quatre grands piliers :

Finances et fiscalité

Qualité de vie et santé

Sécurité et stabilité

Intégration et opportunités

Ces 24 indicateurs permettent de comparer des réalités très différentes, du coût de la vie à l’état de droit, en passant par l’accès à la santé, la sécurité, l’éducation ou encore l’entrepreneuriat.

Le podium 2026 : Estonie, Singapour, Malaisie

L’Estonie prend la première place mondiale

Avec 72,8 points, l’Estonie décroche la première place mondiale. Ce pays d’environ 1,3 million d’habitants domine un classement de 184 nations, porté par plusieurs atouts :

Un État de droit solide

Un écosystème de start-ups dynamique

Un chômage des jeunes au plancher

Une performance qui confirme la capacité des petits États à rivaliser avec les grandes puissances économiques.

Singapour et la Malaisie complètent le podium

Derrière l’Estonie, Singapour se hisse à la deuxième place avec 72,6 points. La Malaisie complète le podium avec 72 points. Trois modèles différents, mais une même capacité à combiner stabilité, opportunités et qualité de vie.

L’Europe occupe la moitié du top 20

Le Vieux Continent confirme sa force dans ce classement. L’Europe occupe en effet exactement la moitié du top 20, avec notamment :

Le Portugal : 71,6

La Tchéquie : 69,9

Malte : 69,8

La Bulgarie : 69,7

Chypre : 69,7

Une question s’impose : le coût de la vie du Sud et de l’Est de l’Europe fait-il la différence face au Nord ? Les chiffres le suggèrent.

L’Asie place trois pays dans le top 20

L’Asie ne démérite pas. Taïwan se hisse à la 5e place mondiale avec 71,4 points. Le Brunei suit avec 69,3 points, tandis que le Japon entre également dans le top 20 avec 69,1 points.

Trois pays qui illustrent la diversité des modèles asiatiques, entre hautes technologies, stabilité économique et cadre de vie recherché.

Les États-Unis à la 107e place : le paradoxe américain

Les États-Unis se classent seulement 107e sur 184, avec un score de 60 points. Ils arrivent derrière le Canada (66,8) et le Royaume-Uni (65,8), mais aussi derrière l’Inde (60,6) et le Brésil.

Le pays conserve des points forts indéniables :

Éducation

Entrepreneuriat

Opportunités d’affaires

Mais plusieurs faiblesses pèsent dans l’autre sens :

Coût de la vie

Santé

Sécurité

Un paradoxe d’autant plus marquant que les États-Unis ont accueilli plus de 1,3 million de nouveaux immigrants en 2025.

En bas de tableau, l’Afrique et les pays en crise

Le classement révèle aussi de fortes disparités. 13 des 20 derniers pays sont africains. Le Soudan du Sud ferme la marche du continent avec 42,3 points.

Les deux dernières places mondiales sont occupées par l’Afghanistan (39,5) et le Yémen (41,4). Des situations qui rappellent que l’attractivité d’un pays ne dépend pas uniquement de sa richesse économique.

La richesse fait-elle l’art de vivre ?

Ce classement rappelle une réalité essentielle : la stabilité, la sécurité et la qualité des institutions pèsent autant que le PIB. Un pays peut être riche et mal classé, ou plus modeste et offrir un cadre de vie attractif.

Alors, dans quel pays poseriez-vous vos valises en 2026 ?

Source : Rumavi, Global Relocation Index 2026