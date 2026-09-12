PAPSS accélère en Afrique : plus de 30 pays, +1 000 % de transactions et cap sur 2027

PAPSS accélère en Afrique : plus de 30 pays, +1 000 % de transactions et cap sur 2027

Le Système panafricain de paiement et de règlement entre dans une nouvelle phase : expansion à plus de 30 pays, hausse spectaculaire des transactions et solutions de paiement transfrontalier.

PAPSS accélère son déploiement en Afrique : plus de 30 pays couverts, +1 000 % de transactions et une nouvelle phase dès 2027

Lagos, Nigeria, 11 septembre 2026 — Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) entre dans une phase décisive. Porté par une expansion rapide de son réseau et une forte progression des volumes de paiements, il veut accélérer l’adoption de ses services à travers le continent et préparer une nouvelle étape stratégique à partir de 2027.

Un réseau panafricain présent dans plus de 30 pays

Le PAPSS opère désormais dans plus de 30 pays africains, couvrant les cinq régions du continent. La plateforme connecte 24 banques centrales nationales et régionales, plus de 200 banques commerciales et prestataires de services de paiement, ainsi que 16 commutateurs.

Grâce à des partenariats stratégiques, le réseau permet aussi d’assurer la réception de paiements auprès de plus de 300 établissements financiers. Rien qu’en 2026, une dizaine de pays supplémentaires ont rejoint l’écosystème PAPSS, et de nouvelles expansions sont attendues d’ici la fin de l’année.

Transactions : une croissance spectaculaire entre 2025 et 2026

L’utilisation du PAPSS s’est considérablement accélérée. Entre les périodes comparables de 2025 et 2026, le volume des transactions sur l’ensemble du réseau a augmenté d’environ 1 000 %, tandis que leur valeur a progressé d’environ 120 %.

Le Nigeria continue de jouer un rôle moteur dans cette dynamique, avec une hausse d’environ 1 100 % du volume des transactions et de 125 % de leur valeur sur la même période.

« La croissance que nous constatons démontre que l’infrastructure fonctionne et que la demande augmente à mesure que de plus en plus d’institutions et de marchés y participent », a déclaré M. Mike Ogbalu III, Directeur Général de PAPSS.

Des gains concrets : coûts réduits, rapidité et moins de devises étrangères

Les transactions via le PAPSS permettent de réaliser des économies comprises entre 92 et 95 % par transaction. Elles réduisent également de 99,99 % le temps de traitement et diminuent jusqu’à 80 % les besoins en devises étrangères.

Le système facilite les paiements transfrontaliers par l’intermédiaire des institutions financières participantes, y compris les transactions en devises africaines. Il contribue ainsi à relier des écosystèmes de paiement qui, historiquement, fonctionnaient à l’intérieur des frontières nationales et régionales.

2027 : cap sur l’adoption, les corridors prioritaires et l’inclusion

Pour M. Ogbalu, la première phase du PAPSS a consisté à « construire, créer des liens et instaurer la confiance ». À partir de 2027, l’objectif sera de passer à l’échelle supérieure.

« Nous nous concentrerons de plus en plus sur la mise en œuvre de ce réseau, le renforcement de son adoption et l’accélération de la croissance des transactions », a-t-il expliqué.

Le PAPSS s’attachera à dynamiser davantage le marché, à mieux sensibiliser la clientèle, à développer les couloirs de paiement prioritaires et à élargir l’accès à ses services par l’intermédiaire des établissements financiers participants.

Trois solutions phares et des innovations en préparation

Le PAPSS propose actuellement trois solutions majeures : le système de paiement instantané PAPSS, la plateforme PAPSS African Currency Marketplace et la PAPSSCARD. De nouvelles solutions sont également en phase pilote et devraient être annoncées dans le courant de l’année 2026.

Pour accélérer l’adoption, le PAPSS veut collaborer plus étroitement avec les banques, les fintechs, les plateformes d’échange et d’autres partenaires, afin d’intégrer ses services aux canaux utilisés quotidiennement par les entreprises et les particuliers.

PAPSS COWRY 2026 : rendez-vous à Addis-Abeba

La prochaine phase de croissance du PAPSS sera approfondie lors de PAPSS COWRY 2026, sa conférence annuelle sur les paiements. Elle se tiendra les 26 et 27 novembre à Addis-Abeba, en Éthiopie, et sera co-organisée avec la Banque Nationale d’Éthiopie.

« Nous avons mis en place le réseau, nous avons démontré son impact et nous constatons une accélération de son utilisation. Notre prochaine étape consistera à développer ces trois axes à grande échelle et à veiller à ce que les paiements favorisent de plus en plus, plutôt qu’ils ne limitent, la capacité des entreprises et des particuliers africains à saisir les opportunités qui se présentent sur tout le continent », a conclu M. Ogbalu.

À propos de PAPSS

Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) est une infrastructure centralisée des marchés financiers qui permet la circulation efficace et sécurisée de l’argent à travers les frontières africaines, en minimisant les risques et en contribuant à l’intégration financière régionale. Le PAPSS collabore avec les banques centrales africaines afin de proposer des solutions de paiement et de règlement aux banques commerciales et aux prestataires de services de paiement agréés.

À ce jour, PAPSS a développé et lancé trois solutions : PAPSS Instant Payment System (IPS), PAPSS African Currency Marketplace (PACM) et PAPSSCARD. Afreximbank et l’Union africaine ont annoncé pour la première fois le PAPSS lors du douzième sommet extraordinaire de l’Union africaine, le 7 juillet 2019 à Niamey, au Niger. Le système a été officiellement lancé à Accra, au Ghana, le 13 janvier 2022.

À propos d’Afreximbank

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, elle déploie des structures innovantes pour faciliter la transformation du commerce africain et accélérer l’industrialisation et le commerce intrarégional.

Fervente défenseur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé le PAPSS, adopté par l’Union africaine comme plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’Union africaine, la Banque a mis en place un Fonds d’ajustement de 10 milliards de dollars américains.

À la fin de décembre 2025, le total des actifs et des garanties d’Afreximbank s’élevait à environ 48,5 milliards de dollars américains, avec des fonds propres d’environ 8,4 milliards de dollars américains. Afreximbank est notée AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A par GCR, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et Baa2 par Moody’s. Son siège est au Caire, en Égypte.

Lire aussi: