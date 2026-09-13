Hyundai devient Partenaire Automobile Officiel de l’UEFA Champions League dès 2026/2027

Hyundai Motor Company devient Partenaire Automobile Officiel de l’UEFA Champions League à partir de la saison 2026/2027. Une alliance entre performance, innovation et passion du football.

Hyundai devient Partenaire Automobile Officiel de l’UEFA Champions League à partir de la saison 2026/2027

Communiqué — Hyundai Motor Company franchit une nouvelle étape majeure dans son engagement sportif. La marque automobile devient le Partenaire Automobile Officiel de l’UEFA Champions League, à partir de la saison 2026/2027. Une alliance entre deux grandes références internationales, réunies autour de valeurs communes : la performance, l’innovation, l’excellence, l’ambition et la capacité à rassembler les passionnés du monde entier.

Une association naturelle entre deux grandes notoriétés

La Champions League représente le sommet du football européen. Hyundai, de son côté, poursuit depuis près de 30 ans son engagement dans le monde du football et franchit aujourd’hui une nouvelle étape majeure.

Une grande notoriété s’assemble à une autre grande notoriété. Une association naturelle entre une marque automobile mondiale et la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.

Hyundai et le football : près de 30 ans d’engagement

Une histoire de passion et de performance

Depuis près de trois décennies, Hyundai inscrit son nom dans l’univers du football. Ce nouveau partenariat avec l’UEFA Champions League vient renforcer une stratégie de long terme, fondée sur le partage de valeurs universelles : dépassement de soi, innovation, excellence et capacité à fédérer.

La Champions League, vitrine mondiale du football européen

En devenant Partenaire Automobile Officiel de l’UEFA Champions League, Hyundai s’associe à une compétition qui attire des millions de téléspectateurs à travers le monde. Un choix stratégique qui prolonge l’engagement de la marque aux côtés des plus grands événements sportifs internationaux.

« Une belle aventure » pour Hyundai en Tunisie

En Tunisie, ce partenariat est accueilli avec fierté. M. Mehdi Mahjoub, partenaire Hyundai en Tunisie, a réagi à cette annonce :

« En tant que partenaire Hyundai en Tunisie, nous sommes fiers de faire partie de cette belle aventure et de voir notre marque porter encore plus haut les couleurs de l’innovation, du progrès et de l’excellence. »

Une déclaration qui traduit l’enthousiasme des équipes locales autour de ce rapprochement entre Hyundai et la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs.

Un partenariat tourné vers l’avenir

Avec cette nouvelle collaboration, Hyundai Motor Company renforce sa visibilité internationale et son lien avec les passionnés de football. L’UEFA Champions League, de son côté, s’associe à une marque engagée dans l’innovation et la mobilité de demain.

Une grande notoriété qui s’assemble à une autre grande notoriété. Une association naturelle entre une marque automobile mondiale et la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.

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