Passer aux appareils Galaxy n’a jamais été aussi simple grâce à la nouvelle version améliorée de Smart Switch

Développées en collaboration avec Google, les nouvelles fonctionnalités de Smart Switch facilitent le transfert des données depuis les appareils Android et iOS vers les nouveaux smartphones Galaxy, notamment la gamme Galaxy Z.

Passer aux appareils Galaxy est désormais plus simple que jamais grâce aux nouvelles fonctionnalités de transfert développées en collaboration avec Google. Ces fonctionnalités étendent la gamme de données que Smart Switch peut transférer depuis les appareils iOS. Désormais, un simple clic suffit pour transférer des années de photos, messages, identifiants de connexion et paramètres vers vos nouveaux appareils Galaxy, notamment les Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8. Smart Switch effectue le transfert sans fil, sans câble ni application tierce. Grâce à ces mises à jour, les utilisateurs peuvent passer à la gamme Galaxy Z8 en quelques clics seulement, en conservant toutes leurs données intactes.

La transition vers les appareils Galaxy est conçue pour être incroyablement simple. Grâce à Smart Switch, vous pouvez transférer vos données, que vous passiez d’un ancien appareil Galaxy à un autre appareil iOS ou Android. Il vous suffit de scanner un code QR avec votre appareil photo pour connecter les deux appareils : aucune application n’est nécessaire sur votre ancien appareil, et aucun logiciel tiers ni adaptateur n’est requis. Les transferts peuvent être effectués sans fil, par câble ou depuis une sauvegarde cloud. La liste des données transférables a également été étendue à 17 types différents.

En plus de ses fonctionnalités Smart Switch existantes, l’application est désormais encore plus performante grâce à de nouvelles options développées en collaboration avec Google. Celles-ci permettent, pour la première fois, le transfert de différents types de données, notamment les profils eSIM, les mots de passe et les codes d’accès. Au total, 17 types de données peuvent être transférés, incluant ainsi votre numéro de téléphone, vos identifiants de connexion, votre historique d’appels et bien plus encore. Vous retrouverez ainsi vos repères sur votre nouvel appareil Galaxy dès la première utilisation.

Parce que passer à un nouvel appareil ne se résume pas à la configuration et au transfert de données, l’expérience a été améliorée grâce à Quick Share sur Galaxy et autres appareils Android. Quick Share permet désormais le partage avec iOS et d’autres appareils, facilitant l’échange de photos, vidéos, documents et bien plus encore entre les appareils Galaxy et iOS. Conçue dans le respect de la sécurité et ayant fait l’objet d’une évaluation indépendante par une société de sécurité tierce, cette fonctionnalité simplifie considérablement le partage avec les utilisateurs d’autres plateformes, levant ainsi un obstacle supplémentaire au passage à Galaxy. En bref, Quick Share vous permet d’envoyer rapidement et facilement différents types de données, y compris des fichiers volumineux, des photos, des documents et bien plus encore, entre différents appareils, qu’il s’agisse de smartphones ou d’ordinateurs, pour un partage instantané avec qui vous voulez.

Si vous préférez l’essayer avant de prendre la décision de changer, l’application Try Galaxy vous permet de prévisualiser les dernières expériences Galaxy sur votre téléphone actuel.

Omar Saheb, vice-président du marketing et du commerce numérique chez Samsung Electronics Moyen-Orient et Afrique du Nord, a déclaré à ce sujet : « Le choix de votre prochain téléphone devrait être guidé par vos envies, et non par des limitations ou des contraintes. Notre priorité a toujours été d’offrir aux utilisateurs une prise en main facile des nouveaux appareils Galaxy dès le premier jour. Ces nouvelles fonctionnalités contribuent donc grandement à atteindre cet objectif. Notre étroite collaboration avec Google nous a permis de relever ce défi au niveau de la plateforme, plutôt que de nous contenter de solutions partielles, rendant ainsi la transition vers la nouvelle gamme Galaxy Z8 plus fluide et plus complète que jamais. »

Najib Jarrar, directeur marketing régional de Google pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré : « Changer de téléphone devrait être synonyme d’évolution de style de vie, et non de nouveau départ. Nous savons que ce que vous conservez sur votre téléphone ; souvenirs, relations et préférences ; est très personnel. En proposant ces nouvelles fonctionnalités de portabilité intégrées, nous sommes fiers de collaborer avec Samsung pour rendre la transition aussi simple et sécurisée que possible, afin que vous retrouviez immédiatement vos repères sur votre nouvel appareil. »

Les nouvelles fonctionnalités de transition sont disponibles avec One UI 9.0, en commençant par les derniers appareils Galaxy, notamment les Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8, et seront progressivement déployées sur une gamme croissante d’appareils Galaxy. Samsung figure parmi les premières entreprises à proposer ces fonctionnalités au niveau de la plateforme avant un déploiement plus large, ce qui témoigne de son leadership en matière d’expérience de transition fluide et rapide.

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