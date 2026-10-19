Galaxy Watch9 et Galaxy Watch Ultra2 établissent une nouvelle référence en matière d’intelligence proactive sur les montres connectées

Les montres connectée sont considérablement évolué depuis leur apparition, il y a plus de dix ans. Ce qui était au départ un simple prolongement pratique du smartphone est devenu un véritable compagnon de santé, capable de nous aider à mieux comprendre notre forme au quotidien, notre récupération et notre bien-être à long terme.

Samsung a été un pionnier de cette évolution dès ses débuts. Fortes de plusieurs années d’innovation dans le domaine de Samsung Health, les nouvelles Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 sont conçues comme des partenaires proactifs, capables de mieux comprendre votre état physique aujourd’hui et de vous aider à préparer demain.

Mieux connaître son corps, à chaque instant

Un accompagnement pertinent commence par des mesures précises. Le capteur BioActive de Samsung surveille en continu votre fréquence cardiaque et détecte les variations subtiles au moment où elles se produisent, que vous soyez en plein effort ou au repos. Associé aux données de variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), il offre une vision claire et fidèle de l’intensité de vos efforts et de la qualité de votre récupération.

La Galaxy Watch traduit facilement ces données biométriques en conseils pratiques. Chaque matin, votre Score d’énergie évalue votre niveau de préparation physique en fonction de votre sommeil, de votre activité quotidienne et de votre récupération.

Pour vous aider à mieux gérer votre rythme, la fonction Charge cardio quotidienne mesure l’effort cumulé que vos activités imposent à votre cœur et vous indique quand intensifier vos efforts ou privilégier le repos. De son côté, la fonction Signes vitaux fonctionne pendant votre sommeil :elle suit les principaux indicateurs de votre organisme en les comparant à votre niveau de référence personnel et vous alerte uniquement en cas de changement. Vous savez ainsi plus précisément quand votre corps a besoin de faire une pause.

Préserver sa santé sur le long terme

Bien vieillir dépend notamment de facteurs que l’on peut suivre et faire évoluer au fil du temps. La Galaxy Watch mesure directement plusieurs de ces indicateurs pour vous accompagner vers un mode de vie plus sain.

La fonction Composition corporelle analyse en quelques secondes, directement depuis votre poignet, votre masse musculaire, votre masse graisseuse et votre taux d’eau corporelle. En parallèle, l’indice des produits terminaux de glycation avancée (AGEs) suit en arrière-plan votre santé métabolique et permet de mieux comprendre l’impact cumulé de vos habitudes de vie. Le Score de santé cardiaque rassemble ensuite vos données de sommeil, d’activité et de composition corporelle dans une vue quotidienne synthétique de votre santé cardiovasculaire à long terme.

Samsung accorde également une attention particulière à la santé des femmes. Les mesures de la température cutanée permettent d’enrichir les prédictions personnalisées du cycle menstruel et de l’ovulation proposées par la fonction de suivi du cycle.

Par ailleurs, un partenariat inédit avec Bayer s’appuie sur les données des appareils connectés Galaxy pour étudier et favoriser la qualité du sommeil pendant la ménopause, en apportant une dimension scientifique à l’accompagnement des femmes à chaque étape de leur vie.

Votre coach personnel, toujours à portée de main

La motivation est essentielle, mais les progrès durables reposent sur une approche structurée. La fonction Coach de course à pied élabore un programme personnalisé et vous guide en temps réel pour ajuster votre allure. Sur la Galaxy Watch Ultra2, la fonction Course en sentier ajoute des informations en direct sur le dénivelé et des fonctionnalités de navigation.

Pour vous aider à maintenir une bonne hydratation, la fonction Alerte nutritionnelle calcule les pertes hydriques liées à la transpiration et vous rappelle quand boire, grâce à des indications vocales diffusées directement par le haut-parleur de la montre.

Votre coach ne s’arrête pas à la fin de votre séance. Première montre connectée au monde à intégrer Gemini, la Galaxy Watch vous permet d’accéder à l’assistant d’intelligence artificielle de Google simplement en levant le poignet et en lui parlant. Sans appuyer sur un bouton, vous pouvez envoyer des messages, créer des événements dans votre calendrier ou contrôler votre maison grâce à SmartThings.[6]

En définitive, l’avantage de l’écosystème Galaxy réside dans la manière dont toutes ces fonctionnalités fonctionnent ensemble. En réunissant le suivi en temps réel, les données de santé à long terme et le coaching personnalisé dans une expérience fluide et intégrée, la Galaxy Watch transforme les données du quotidien en conseils clairs et personnalisés, du matin au soir. Pour Samsung, la santé proactive constitue un engagement de longue date, enrichi et perfectionné année après année.

Pour en savoir plus sur l’expérience de santé proactive proposée par les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9, rendez-vous sur samsung.com.

Les fonctionnalités de santé sont destinées exclusivement au bien-être général et à la remise en forme. Elles ne sont pas conçues pour détecter, diagnostiquer ou traiter une quelconque affection médicale. En cas de préoccupation concernant votre santé, consultez un professionnel de santé.

L’application Samsung Health est requise. Certaines fonctionnalités nécessitent une activité de l’utilisateur et l’accumulation de données au fil du temps. La disponibilité des fonctionnalités, les appareils compatibles et le calendrier de déploiement peuvent varier selon les marchés et les modèles.

La mesure continue de la fréquence cardiaque doit être activée dans les paramètres et peut affecter l’autonomie de la batterie.

La fonction Composition corporelle ne doit pas être utilisée si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical implanté, ni pendant la grossesse. Les résultats des mesures peuvent être inexacts chez les personnes de moins de 20 ans.



Les prédictions du cycle menstruel fondées sur la température cutanée peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés.

Gemini nécessite des comptes Samsung et Google connectés, ainsi qu’une connexion à un smartphone Galaxy compatible sur lequel Gemini est défini comme assistant numérique, et une connexion de données ou à Internet active. La disponibilité et les langues prises en charge peuvent varier selon les marchés.

Fonctionne uniquement avec les appareils compatibles connectés à SmartThings.

Lire aussi: