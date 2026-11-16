Samsung Galerie simplifie l’accès à vos photos et vidéos sur vos différents appareils Galaxy

Synchronisez vos contenus avec les comptes Samsung et Google que vous utilisez déjà

De nombreux utilisateurs capturent et stockent leurs souvenirs sur plusieurs appareils à la fois, qu’il s’agisse de smartphones ou de tablettes. C’est pourquoi il devient de plus en plus important de pouvoir conserver ces moments en toute sécurité, tout en pouvant y accéder facilement. Afin de répondre à cette exigence, Samsung propose désormais un service de synchronisation dédié à la Galerie en collaboration avec Google.

La synchronisation de la Galerie Samsung avec le stockage Google vous donne accès à vos photos et vidéos sur tous les appareils Galaxy pris en charge. Et cette fonctionnalité est on ne peut plus simple : si vos comptes Samsung et Google sont déjà configurés sur l’appareil, vous pouvez activer la synchronisation depuis la Galerie sans avoir à créer de compte cloud dédié.

Vous pouvez aussichanger appareil en gardant vos contenus à portée de main sans effort. Ainsi, vous pouvez prendre des photos sur votre smartphone Galaxy puis les visualiser dans la Galerie de votre tablette : il vous suffit de vous connecter avec les mêmes comptes Samsung et Google et d’activer la synchronisation sur chaque appareil compatible.

Pour configurer un nouvel appareil Galaxy, connectez-vous avec les mêmes comptes Samsung et Google que ceux utilisés pour la synchronisation de la Galerie sur votre ancien appareil. En activant la synchronisation, vous pourrez visualiser des aperçus de vos photos et vidéos: si vous avez besoin du fichier original, vous n’avez qu’à sélectionner le contenu souhaité pour le télécharger sur votre nouvel appareil.

Samsung propose également une fonctionnalité pensée pour libérer de l’espace sur votre appareil. Une fois que les contenus synchronisés avec le stockage Google, il suffit de cliquer sur « Libérer de l’espace » pour supprimer les fichiers originaux de l’appareil tout en conservant les vignettes, visibles dans la Galerie.

La synchronisation de la Galerie utilise l’espace de stockage de votre compte Google, qui se partage entre Gmail, Google Drive et Google Photos. Les comptes Google proposent jusqu’à 15 Go d’espace de stockage gratuit.

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur certains appareils Galaxy équipés de One UI 9, puis étendue progressivement. Afin de configurer la synchronisation, appuyez sur l’icône Cloud dans la Galerie, puis sur « Démarrer » dans la nouvelle fenêtre. Vous pouvez également accéder aux paramètres de la Galerie, activer « Synchroniser les photos et les vidéos » et suivre les instructions à l’écran

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