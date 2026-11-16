Mobility Lab au SAPRI 2026 : l’industrie tunisienne unie pour la mobilité de demain

Tunis, le 16 novembre 2026 – Du 17 au 20 novembre 2026, le Mobility Lab s’installe au cœur du SAPRI 2026, au Parc des expositions du Kram. Portée par le Cluster Mecatronic Tunisie (CMT), la Tunisian Automotive Association (TAA), l’ELENTICA et le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS), cette initiative inédite rassemble quatre filières industrielles stratégiques autour d’une ambition commune : valoriser le savoir-faire industriel tunisien, renforcer les synergies intersectorielles et positionner la Tunisie comme un acteur compétitif de la mobilité de demain.

Un village collectif de 574 m²

Conçu comme un lieu unique et non comme une juxtaposition de stands, le Village Mobility Lab se veut une plateforme vivante où se rencontrent technologies, industries, talents et opportunités. Il rassemble les entreprises membres des quatre associations autour d’une conviction commune : la mobilité de demain se construit à la croisée de la mécatronique, de l’automobile, de l’électronique et de l’aéronautique.

Quatre espaces pour connecter l’industrie

Sur 574 m², le visiteur trouvera un espace d’exposition collectif où 20 entreprises tunisiennes présentent leurs savoir-faire, technologies et produits phares ; un espace de rencontres B2B et de networking, en phase avec les quelque 1 000 rendez-vous d’affaires attendus sur l’ensemble du salon ; une scène de conférences et de démonstrations pour des keynotes, talks sectoriels, sessions d’innovation et tables rondes ; ainsi qu’un parcours d’orientation et d’accueil guidant chacun d’une filière à l’autre.

Quatre filières aux expertises complémentaires

L’un des principaux atouts du Mobility Lab réside dans la complémentarité des quatre filières représentées. La mécatronique, l’automobile, l’électronique et l’aéronautique partagent aujourd’hui de nombreuses technologies, compétences et exigences industrielles. Des systèmes électroniques embarqués à l’usinage de précision, en passant par les solutions d’automatisation, les technologies intelligentes et les matériaux avancés, ces secteurs disposent de multiples possibilités de collaboration.

CMT, TAA, ELENTICA et GITAS

Créé en 2012, le Cluster Mecatronic Tunisie fédère des entreprises industrielles, des acteurs de la recherche et des partenaires institutionnels autour du développement de la filière mécatronique en Tunisie. La TAA, Tunisian Automotive Association, créée en 2016, fédère les acteurs du secteur automobile tunisien et défend leurs intérêts. En 2026, le secteur compte plus de 300 entreprises, emploie plus de 130 000 personnes et génère environ 3,4 milliards d’euros d’exportations. ELENTICA, cluster des industries électroniques créé en 2017, a signé le 10 avril 2026 le Pacte pour la compétitivité des industries électroniques, qui vise 7 milliards de dinars d’exportations en 2030, contre 3,5 milliards en 2025, et 30 000 emplois directs supplémentaires. Enfin, le GITAS représente une filière de plus de 60 entreprises, très tournée vers l’export et intégrée aux chaînes de valeur internationales.

Cinq bénéfices attendus

Le rapprochement de ces écosystèmes constitue une opportunité stratégique pour renforcer l’intégration industrielle locale, stimuler l’innovation collaborative, accélérer la montée en compétences, développer de nouvelles opportunités d’affaires notamment à l’international, et promouvoir l’attractivité industrielle de la Tunisie.

Quatre journées thématiques

Le village vit au rythme de quatre journées thématiques : Opening le 17 novembre, People & Business le 18, Innovation & Talks le 19 et Results & Future le 20, avec à la clé une ouverture sur les perspectives 2027. Cette approche collective répond à un enjeu simple : porter ensemble, avec une visibilité que chaque filière aurait du mal à obtenir isolément, la voix et le savoir-faire de l’industrie tunisienne auprès des donneurs d’ordre, des investisseurs et des partenaires internationaux.

Un partenariat soutenu par Invest for Jobs

La participation au salon SAPRI 2026, à travers le village Mobility Lab, est soutenue par Invest for Jobs – Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » à travers le projet « Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II » mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie sous tutelle du ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

SAPRI 2026, un cadre d’envergure

Pour sa 10e édition, organisée par le Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME) sous la tutelle du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, en partenariat avec la Société de la Foire internationale de Tunis, le SAPRI réunit environ 250 exposants, 120 experts et conférenciers internationaux et 15 000 visiteurs professionnels attendus. Il propose environ 1 000 rencontres B2B, sept villages thématiques sur quelque 7 000 m², le Grand Prix de la Maintenance 2026, le Makeathon Africa et la 8e Conférence africaine sur les contrôles non destructifs. Industrie 4.0, transition énergétique et mobilité industrielle y structurent le programme.

Informations pratiques

Dates : du 17 au 20 novembre 2026

Lieu : Parc des expositions du Kram, Tunis

Village Mobility Lab : emplacement / hall à préciser

Site du salon : sapri.tn

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