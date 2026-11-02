Alushibe Holding Group prévoit d’introduire 12 enseignes internationales de restauration en Libye d’ici 2028

Ahmed Gadalla signe un contrat exclusif de master franchise avec l’enseigne turque MADO: un investissement de 7 millions de dollars, sept cafés et 350 emplois dans une première phase; un établissement phare de 1 000 m² ouvrira à Benghazi au premier trimestre 2027

Alushibe Holding Group a annoncé aujourd’hui son intention d’introduire 12 enseignes internationales de restauration en Libye d’ici 2028, par l’intermédiaire de sa division Retail& Destinations. Cette initiative débutera par un contrat exclusif de master franchise conclu avec MADO, enseigne turque de glaces et de pâtisseries fondée en 1850.

Signé à Kahramanmaraş le 13 octobre 2026 par Ahmed Gadalla, fondateur et président d’Alushibe Holding Group, et Mehmet Sait Kanbur, président de MADO, cet accord accorde à Alushibe les droits exclusifs de développement et d’exploitation de l’enseigne MADO en Libye, qui devient ainsi le 36e pays d’implantation de la marque. Alushibe investira 7 millions de dollars américains dans une première phase prévoyant l’ouverture de sept cafés et la création de 350 emplois, d’abord à Benghazi, puis à Tripoli et dans d’autres grandes villes.

Le premier établissement MADO en Libye, un espace phare de plus de 1 000 m² situé à Al-Hawari, à Benghazi, dans un immeuble appartenant à Alushibe, ouvrira ses portes au premier trimestre 2027. Un deuxième établissement constituera l’une des enseignes phares de District Mall, un complexe commercial de 53 000 m² développé par Alushibe à Benghazi. Ce projet, qui sera le plus grand centre commercial à ciel ouvert de Libye, avec une surface locative brute de 25 000 m², devrait ouvrir en 2028.

Les 12 enseignes, couvrant les secteurs des cafés, de la boulangerie, de la restauration décontractée et de la restauration rapide, intégreront le réseau d’établissements de la division, qui comprend trois centres commerciaux, trois hôtels et plus de 215 magasins à travers la Libye, représentant une superficie totale de plus de 2,15 millions de pieds carrés.

« La Türkiye compte parmi les principaux partenaires commerciaux de la Libye. Le prochain chapitre de cette relation sera écrit par des groupes privés capables d’introduire des marques internationales en Libye tout en respectant les normes internationales. Nous avons consacré des décennies à développer cette capacité : les infrastructures d’accueil, la rigueur opérationnelle et les capitaux nécessaires. MADO s’est forgé une réputation au cours de 176 années d’existence à Kahramanmaraş. Ce sont des équipes libyennes qui feront vivre cette enseigne, car la réussite de ce programme ne se mesurera pas uniquement à ce que les Libyens pourront acheter, mais aussi à ce qu’ils seront capables de construire », a déclaré Ahmed Gadalla.

La première phase permettra de créer 350 emplois dans l’exploitation des cafés, la chaîne d’approvisionnement et la gestion. Les équipes libyennes bénéficieront d’une formation conforme aux normes de MADO avant chaque ouverture.

Lire aussi: