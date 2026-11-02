Kaspersky dévoile les bonnes pratiques pour créer un CV efficace et sécurisé grâce à l’IA

Utiliser l’IA ou non ? Kaspersky partage ses conseils pour créer un CV performant et sécurisé grâce à l’IA

Selon la dernière enquête de Kaspersky, 90 % des répondants utilisent des outils basés sur l’IA et un utilisateur sur cinq y recourt activement dans sa recherche d’emploi. Malgré la popularité de l’IA et sa commodité pour accomplir de multiples tâches, son rôle dans le processus de recrutement fait débat. Certains estiment qu’elle offre des avantages considérables : adapter le CV à chaque offre et y insérer les bons mots-clés pour franchir les systèmes de présélection automatisés. D’autres préviennent qu’une dépendance excessive à l’IA peut conduire à des formulations génériques et à une perte de touche personnelle.

Pour aider les candidats à faire de l’IA un allié, Kaspersky propose des conseils pratiques pour améliorer son CV avec l’IA tout en préservant sécurité et authenticité.

Pensez d’abord à la sécurité de vos données

Avant de soumettre votre CV à un chatbot, supprimez toutes les informations confidentielles : nom, numéro de téléphone, adresse personnelle, e-mail, noms d’entreprises et scans de documents. Chaque modèle de langage avec lequel vous interagissez est entraîné à partir des données que vous lui fournissez, ce qui signifie qu’il existe toujours un risque que l’IA expose par inadvertance vos informations à d’autres utilisateurs.

Par conséquent, avant d’utiliser un chatbot, vérifiez les paramètres et désactivez l’option qui permet à l’IA d’apprendre à partir de vos requêtes. Assurez-vous également que le service dispose d’une politique de confidentialité complète. Et retenez la règle d’or : ne soumettez jamais à un chatbot ce que vous ne voudriez pas retrouver par hasard sur Internet.

Soyez prêt à ce que votre CV soit évalué par une IA

La plupart des grandes et moyennes entreprises utilisent déjà un système de suivi des candidatures (ATS, pour ApplicantTracking System), un logiciel RH qui collecte et trie les candidatures. Les ATS et autres plateformes RH modernes intègrent de plus en plus d’outils d’IA qui suivent et filtrent automatiquement chaque CV soumis.

Cependant, même si votre CV passe le premier filtre de l’IA, un professionnel des RH l’examinera ensuite, et un style généré par l’IA peut nuire à son impression. Vous pouvez donc adapter votre CV aux recruteurs-IA, mais il est vivement recommandé de continuer à penser aux lecteurs humains lors de sa préparation.

Considérez l’IA comme un éditeur, non comme l’auteur

Commencez par rédiger vous-même votre CV en mettant en avant les points que vous jugez les plus importants. Consultez ensuite l’IA. Dans ce cadre, elle doit jouer le rôle d’éditeur : affiner vos formulations, améliorer la structure et mettre en valeur l’expérience pertinente pour le poste visé. Sinon, vous risquez d’obtenir des phrases toutes faites et une présentation déformée de vos compétences et de votre expérience.

Revérifiez votre CV avant de l’envoyer au recruteur

Vérifiez la confidentialité de votre CV : supprimez les informations personnelles inutiles et assurez-vous qu’il ne contient aucune information protégée par un accord de confidentialité (NDA). Améliorez la lisibilité : veillez à des intitulés, des dates et un ordre des rubriques cohérents, et utilisez un fichier DOCX ou PDF sans éléments graphiques complexes. Soignez l’exactitude : passez en revue chaque affirmation et demandez-vous si vous pourriez la justifier en entretien, car l’IA peut exagérer certaines déclarations.

« Les outils d’écriture basés sur l’IA sont extrêmement précieux pour structurer et peaufiner un contenu, mais il ne faut pas oublier que les chatbots publics sont, par nature, de véritables éponges à données. Fournir à une plateforme d’IA externe l’intégralité de son parcours professionnel, ses coordonnées ou des réalisations couvertes par un NDA revient à céder le contrôle sur la façon dont ces informations sensibles seront stockées, traitées ou potentiellement exposées dans de futurs modèles d’entraînement. Le mieux est de considérer l’IA comme un partenaire d’analyse : l’utiliser pour gagner en efficacité sur la mise en forme et repérer les lacunes de structure, tout en veillant à ce que votre voix professionnelle reste bien la vôtre et que vos données privées restent hors ligne », commente Lama Saqquor, experte en sécurité et confidentialité chez Kaspersky.

Le guide complet et un exemple de prompt pour utiliser efficacement l’IA dans la création d’un CV sont disponibles sur le blog Kaspersky Daily.

Les experts de Kaspersky partagent également quelques conseils supplémentaires pour rendre la recherche d’emploi plus sûre :

Vérifiez toujours les liens qui vous sont envoyés par e-mail ou par messagerie, qu’il s’agisse d’un lien vers une offre d’emploi, un appel vidéo ou un test technique. Certains liens peuvent mener à des ressources de phishing ou de logiciels malveillants. Utilisez une solution de sécurité fiable dotée d’une protection complète contre les arnaques, comme Kaspersky Premium.

Utilisez un mot de passe unique et complexe pour chaque service. Stockez tous vos identifiants et données financières dans un gestionnaire de mots de passe pour une protection renforcée, le remplissage automatique et la synchronisation entre appareils.

Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies. Avant d’envoyer des données personnelles, essayez de recueillir davantage d’informations sur l’employeur et vérifiez l’authenticité des sources.

Évitez de publier votre CV complet sur les réseaux sociaux. Privilégiez un profil concis et fournissez le document complet sur demande.

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